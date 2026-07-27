Al Sharaa conversa con EEUU para relanzar oleoducto desde Irak a través de Siria y Líbano

El Cairo, 27 jul (EFE).- El presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, ha confirmado que su país conversa con Estados Unidos sobre acuerdos de inversión y energía que involucran a otros países de Oriente Medio para relanzar un oleoducto desde Irak hacia los puertos mediterráneos de Siria y el Líbano, como ruta alternativa al estrecho de Ormuz.

"Hay proyectos de los que estamos hablando, y memorandos de entendimiento para conectar los yacimientos de petróleo iraquí y exportarlo a través del puerto sirio de Baniyas", afirmó el mandatario sirio en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, cuya primera parte se difundió anoche.

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Apuntó que se trata de rehabilitar una red de oleoductos que conectan los yacimientos de crudo de Irak con Baniyas, una terminal marítima y petrolera clave, ubicada en la región mediterránea de Tartus, junto a la mayor refinería del país.

También señaló que Siria y EE.UU. están "intentando conectar" esa ruta de petróleo con Trípoli para que "el Líbano se beneficie de esa inversión", al apuntar que en el país vecino se espera "reconstruir centros de refinado de crudo y producción de derivados de petróleo".

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Indicó, asimismo, que entre otros proyectos "hay también la construcción de una red de oleoductos en Siria entre los yacimientos de petróleo y las terminales".

El mandatario sirio no dio a conocer detalles, si bien confirmó que se trata de una rehabilitación del antiguo proyecto de la ruta de crudo Kirkuk-Baniyas, que data de principios de los años 50 del siglo XX y cuyas infraestructuras fueron dañadas durante la invasión estadounidense Irak (2003).

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Además de Baniyas, otro de los objetivos es relanzar el oleoducto desde Kirkuk hacia Trípoli, en el norte del Líbano, un tema que estuvo sobre la mesa ayer, domingo, en el encuentro del primer ministro libanés, Nawaf Salam, con su homólogo iraquí, Ali al Zaidi, en su visita a Bagdad.

El objetivo de estos proyectos es exportar el petróleo de Irak, país que cuenta con una de las más importantes reservas mundiales de petróleo, a través del Mediterráneo y evitar así el vulnerable estrecho de Ormuz, afectado por bloqueos económicos y tensiones militares constantes, y más a cuenta de la guerra en Oriente Medio.

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El proyecto Baniyas-Kirkuk coincide con las crecientes tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico y las restricciones iraníes sobre Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de crudo antes de la guerra entre Irán, EE.UU. e Israel, iniciada a finales de febrero. EFE