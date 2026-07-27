Cabárceno y el Zoo de Santillana del Mar documentarán el comportamiento de los animales durante el eclipse

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno y el Zoo de Santillana del Mar participarán, junto a otros diez zoológicos de la península ibérica, en un proyecto para documentar el comportamiento de los animales durante el eclipse del 12 de agosto.

La iniciativa, coordinada por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), consistirá en grabar en tiempo real los cambios comportamentales de varios animales, tanto diurnos como nocturnos, durante el desarrollo del eclipse.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que diferentes cámaras de alta definición registrarán las respuestas de, entre otros, elefantes, leones, primates, osos y aves.

En el caso de Cabárceno, las grabaciones se llevarán a cabo en el recinto de leones, animal de costumbres crepusculares, y de elefantes, especie con hábitos más vespertinos.

La mayoría de los doce zoológicos que participarán en este proyecto colaborativo de AIZA están ubicados estratégicamente dentro de la franja de máxima oscuridad del eclipse.

Así, además del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y el Zoo de Santillana del Mar colaborarán el Oceanogràfic de Valencia; Terra Natura Benidorm; Bioparc Fuengirola; Sendaviva; Tierra Rapaz; Faunia; Zoo de Madrid; Lacuniacha; Río Safari Elche, y Zoomarine en Portugal.

PUBLICIDAD

Para garantizar el rigor de los datos obtenidos, los registros gráficos y sonoros no se limitarán al día del eclipse, y durante los días previos, los parques y zoos participantes grabarán el comportamiento natural de las especies en la misma franja horaria.

De esta manera, se podrá comparar de manera exacta las reacciones de los animales en condiciones normales frente a los cambios que experimenten con el oscurecimiento repentino.

A través de monitorio continuo, el proyecto busca documentar de forma gráfica y sonora este comportamiento, y el resultado se plasmará en un video divulgativo, que descubrirá cómo viven este fenómeno determinadas especies y cómo reaccionan.

El Ejecutivo ha recordado que el eclipse del día 12 es el primero que se podrá ver en la península en más de un siglo, por lo que es "una oportunidad única" para obtener datos de cómo reaccionan las especies y tratar de entender mejor el comportamiento animal ante este tipo de fenómenos.

PUBLICIDAD

Y es que, estudios previos realizados en otros países demuestran que los eclipses provocan respuestas impredecibles y alteraciones en el comportamiento de los animales, pero apenas existen registros obtenidos por instituciones zoológicas.

Por último, el Gobierno ha informado de que AIZA tiene previsto continuar este proyecto el eclipse anular del 26 de enero de 2028.