Mueren dos civiles en el sur de Rusia tras ataque ucraniano con drones

Moscú, 27 jul (EFE).- Dos civiles rusos, un hombre y una mujer, murieron este lunes tras un ataque ucraniano con drones contra la sureña región rusa de Rostov del Don, informaron las autoridades locales.

"El ataque aéreo nocturno tuvo consecuencias trágicas. En Rostov del Don murieron dos personas, una pareja", escribió en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar.

Añadió que otras cinco personas resultaron heridas y que dos de ellas, incluyendo un adolescente, se encuentran en estado grave.

"Los médicos hacen todo lo posible" por salvar sus vidas, señaló.

El canal de Telegram independiente ruso Astra publicó una foto del edificio dañado, ubicado a kilómetro y medio del puerto de la capital regional.

Slúsar informó también de daños en tres distritos de la ciudad, así como incendios provocados por la caída de restos de los drones derribados en una empresa local, varios almacenes y varias viviendas.

"Casi todos los incendios fueron sofocados rápidamente", aseveró, y añadió que las autoridades ofrecerán "toda la ayuda necesaria" a las víctimas.

En la región fronteriza de Bélgorod los drones atacaron el centro de la capital, hiriendo a 12 personas, según el canal de Telegram local Pépel.

Los drones ucranianos atacaron también la región de Udmurtia, al oeste de los Urales, a más de 2.500 kilómetros de distancia de Ucrania, según informó el gobernador local, Alexandr Brechálov.

"En estos momentos las defensas antiaéreas repelen el mayor ataque de los últimos tiempos contra la república de Udmurtia", señaló en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

Brechálov agregó que el ataque continúa y han sido derribados varios drones, sin que hayan víctimas.

Según medios rusos y ucranianos, uno de los principales objetivos del ataque fue un centro logístico de Wildberries ubicado en la localidad de Sarápul.

Hasta el momento no se reportan daños en la instalación, de la cual fueron evacuados los empleados.

Durante el último mes esta compañía, conocida como la Amazon rusa, se ha convertido en objetivo de constantes ataques ucranianos y habría perdido hasta el 8 % de su capacidad logística por este motivo.

El Ministerio de Defensa ruso informó a su vez hoy del derribo de 276 drones ucranianos de ala fija sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE