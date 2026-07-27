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Netanyahu viaja a EEUU para reunirse con Trump en la Casa Blanca a pesar de la orden de arresto del TPI

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará este lunes a Estados Unidos en una visita oficial con la que tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de la oren de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra.

Según informaciones cercanas al asunto, la visita tiene lugar siguiendo la invitación de Trump, y está previsto que ambos aborden cuestiones de "relevancia y preocupación" para los dos países.

El encuentro ente ambos tendrá lugar est emartes, fecha en la cual Netanyahu tiene previsto, además, asistir al funeral del fallecido senador Lindsey Graham, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

La visita se produce a pesar de que Netanyahu sigue siendo objeto de una orden de arresto emitida por el TPI en noviembre de 2024 por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 73.300 personas.

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Se trata de la séptima vez que Netanyahu se reúne con Trump desde que este regresó a la Casa Blanca tras jurar el cargo en enero de 2025. El último encuentro directo entre ambos tuvo lugar el pasado 11 de febrero, tan solo 17 días antes del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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