Irán acusa a Netanyahu de utilizar a EE.UU. para eludir la orden de arresto de la CPI

Teherán, 27 jul (EFE).- Irán acusa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por "crímenes de guerra" en Gaza, después de que el mandatario israelí afirmara que Washington actuará contra el tribunal.

"El primer ministro del régimen sionista, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, declara con total descaro que el secretario de Estado de Estados Unidos le ha prometido actuar contra el tribunal que lo procesa", escribió el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en un mensaje publicado en la red social X.

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El diplomático aseguró que Israel y Estados Unidos califican a la CPI de "corrupta" porque "se atrevió a perseguir al criminal protegido por Washington".

Las declaraciones de Gharibabadi se producen un día después de que Netanyahu afirmara haber conversado con el jefe de la diplomacia de estadounidense, Marco Rubio, quien, según dijo, le reiteró el compromiso de EE.UU. de actuar "con firmeza" contra la CPI, a la que el dirigente israelí calificó de una amenaza para la soberanía de los Estados democráticos.

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Netanyahu también criticó al depuesto fiscal de la CPI Karim Khan a raíz de una votación motivada por acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, que el jurista británico niega y que su equipo legal considera de carácter político.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza.

Israel rechaza la jurisdicción del tribunal y niega las acusaciones.

Las críticas iraníes se producen en un contexto de máxima tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos tras meses de enfrentamientos. EFE