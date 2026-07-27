Corea del Norte critica a la ASEAN por pedir su desnuclearización: "Es irreversible"

Tokio, 27 jul (EFE).- Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, criticó al Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por una declaración solicitando la desnuclearización de Corea del Norte, y dejó claro que el estatus del país como Estado nuclear es "final e irreversible".

"Digan lo que digan, la posición y la importancia de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) como Estado nuclear responsable (...) es final e irreversible", aseguró la directora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores en un comunicado publicado este lunes por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

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Su mensaje llega después de que el foro adoptara, durante la reunión anual de ministros de Exteriores de la ASEAN, celebrada la semana pasada en Manila, una declaración conjunta pidiendo "la desnuclearización completa de la península coreana", y expresando preocupación por el programa nuclear y de misiles norcoreano.

Además, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur emitieron un comunicado destacando su compromiso con la desnuclearización norcoreana.

En su mensaje, Kim animó al foro a evitar ser utilizado como un "altavoz de propaganda de Estados Unidos".

"Las acciones de Estados Unidos y sus seguidores, que pretenden alterar, mediante un documento carente de toda fuerza jurídica vinculante, el estatus de la República Popular Democrática de Corea como potencia nuclear (...) no son más que un intento inútil", aseguró.

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Kim insistió además en que las capacidades nucleares norcoreanas serán "renovadas constantemente", y dijo que las "investigaciones y 'esperanzas'" de cualquier "fuerza externa" no cambiarán la situación. EFE