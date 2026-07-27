La lucha contra el sida está amenazada por el descenso en su financiación, advierte la ONU

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Ginebra, 27 jul (EFE).- Los recortes en financiación humanitaria también están afectando a la lucha contra el sida, un ámbito en el que los fondos para los países en desarrollo cayeron un 6 % el pasado año, hasta los 17.600 millones de dólares, alerta la ONU al inicio de la conferencia anual para impulsar el combate a esta enfermedad.

Los datos son aún más preocupantes si se analiza la ayuda estrictamente internacional, ya que, mientras crecen las contribuciones internas en los países, la asistencia exterior ha caído un 18 % interanual, hasta los 7.300 millones de dólares en 2025, alerta el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/sida (ONUSIDA).

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En un informe publicado en coincidencia con la inauguración este lunes en Río de Janeiro (Brasil) de la XXVI Conferencia Internacional sobre el Sida, la agencia de la ONU también advierte que la financiación internacional "se concentra cada vez más en unos pocos donantes".

Desde 2011, las contribuciones europeas han caído un 58 %, mientras que Estados Unidos se ha consolidado como la principal fuente de financiación, indica al respecto ONUSIDA.

Incluso tras los recortes generales en la ayuda al desarrollo que Washington ha dictado desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump en 2025, esa ayuda norteamericana todavía supone un 74 % del total de la asistencia internacional para la lucha contra el sida.

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ONUSIDA recuerda que para cumplir uno de los principales objetivos sanitarios de la Agenda 2030, el de conseguir que el sida deje de ser una amenaza sanitaria global a finales de esta década, hay que asistir con 21.900 millones de dólares anuales a los países en desarrollo, por lo que todavía hay una brecha que este año se ha agrandado hasta los 4.300 millones.

La agencia insiste en que la fragilidad de la respuesta al VIH/sida pone en peligro los avances logrados en las últimas décadas, en las que se ha conseguido reducir paulatinamente el número de muertes y contagios anuales hasta alcanzar mínimos de los últimos 30 años en 2025.

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El pasado año 570.000 personas fallecieron por enfermedades ligadas al sida, un 73 % menos que en 2004, cuando hubo una cifra récord de 2,1 millones.

Mientras, los nuevos contagios ascendieron a 1,2 millones, una caída del 65 % con respecto al récord de 1994 (3,5 millones).

Actualmente unos 41 millones de personas son portadoras del virus VIH causante del sida, aunque se calcula que unos cinco millones no lo saben.

Desde el surgimiento del virus hace cuatro décadas, unos 44,2 millones de personas han fallecido por enfermedades ligadas al sida, lo que lo convierte en una de las mayores crisis sanitarias del último medio siglo.

ONUSIDA recuerda que todavía 8,9 millones de seropositivos (un 22 % del total) no tienen acceso a retrovirales, incluidos un 45 % de los niños portadores del VIH. EFE