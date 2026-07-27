Inician los preparativos del IV Foro Iberoamericano de Turismo, que se celebrará en Canarias en marzo de 2027

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Las instituciones responsables de la organización del IV Foro Iberoamericano de Turismo, que se celebrará los días 10 y 11 de marzo de 2027 en Canarias, han iniciado las reuniones de coordinación para avanzar en el diseño y definición del encuentro, que en esta ocasión se desarrollará en formato multisede.

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado, ha mantenido una agenda institucional en Tenerife y Gran Canaria junto a representantes del Gobierno autonómico, cabildos, ayuntamientos y organizaciones empresariales.

Este proceso supone el primer contacto de trabajo tras anunciarse oficialmente la sede canaria el pasado mes de junio durante la tercera edición del encuentro celebrada en San Pedro Sula (Honduras).

"Nuestro trabajo no termina cuando concluye una cumbre, sino que mantenemos una intensa actividad hasta la siguiente, dotándola así de contenido e identificando prioridades para la región", ha indicado Casado.

El representante de la CEOE ha abordado en Tenerife el papel de la isla con el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el director insular de Acción Exterior, Pedro González.

Asimismo, ha mantenido una reunión con el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega; la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes; la secretaria general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Elena Vela; y el propio González, con quienes ha estudiado emplazamientos para las distintas actividades.

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En Gran Canaria, Casado ha participado en el Foro de Internacionalización de la Economía Canaria y se citó con el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Además, visitó el municipio de San Bartolomé de Tirajana y sumó el respaldo del Cabildo de Gran Canaria.

"Representa como pocos territorios la capacidad de conectar continentes, atraer talento y proyectar un modelo turístico innovador, sostenible y competitivo. No puede haber mejor escenario para seguir fortaleciendo el espacio turístico iberoamericano", ha explicado Casado en referencia al posicionamiento geográfico y reputacional de las Canarias.

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Esta edición del Foro Iberoamericano de Turismo forma parte de las líneas de trabajo vinculadas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y al XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano organizados por CEIB, CEOE y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en España.