Keiko Fujimori celebra elección de presidentes del Senado y Cámara de Diputados de Perú

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Lima, 27 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, celebró la elección del presidente del Senado, su segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, y de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), escogidos este domingo en el nuevo Congreso bicameral peruano.

"Saludo la elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado de la República y de Óscar Reto como presidente de la Cámara de Diputados. Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad", señaló en sus redes sociales Fujimori, quien este martes será investida presidenta.

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Agregó que tiene la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas funciones, al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio de Perú.

Este domingo, la lista encabezada por el fujimorista Torres para presidir la mesa directiva del Senado fue escogida en una estrecha votación con un solo voto de diferencia contra la lista presentada por una coalición de cuatro partidos de centro e izquierda liderada por Daniel Barragán (Obras) y que pretendía hacer frente al partido de Fujimori, que ya gobernará el Ejecutivo "El retorno del Senado solo tendrá sentido si sirve para reconciliar la política con los peruanos, ese será el juicio más importante sobre nuestro trabajo", dijo Torres tras jurar su cargo.

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Horas después, en la votación en la cámara baja también se enfrentaron dos listas, una conformada por el partido fujimorista Fuerza Popular y el ultraderechista Renovación Popular, y otra multipartidaria formada por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

En esta ocasión ganó la lista liderada por Reto, un militar en retiro perteneciente a la formación centroderechista Partido del Buen Gobierno.

Este lunes, las cámaras de senadores y diputados de Perú se instalan y comienzan su primer período anual de sesiones, un día antes de la toma de mando de la derechista Keiko Fujimori como nueva gobernante del país andino.

El período anual de sesiones comprende desde este 27 de julio hasta el 26 de julio de 2027 y el año parlamentario estará conformado por dos legislaturas, la primera de las cuales culminará el próximo 15 de diciembre, mientras que la segunda comenzará el 1 de marzo y terminará el 15 de junio.

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De esa manera, Perú vuelve a tener después de más de 34 años un Parlamento bicameral, compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, cuyos integrantes juraron a sus cargos el pasado viernes para el periodo 2026-2031.EFE