Interior suspende la cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo por los incendios

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado una orden que suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid, y las provincias de Ávila y Toledo hasta que finalice la emergencias de interés nacional por los incendios.

Así lo ha confirmado este lunes el Ministerio del Interior a través de un mensaje en 'X' después de que el pasado jueves el Gobierno central asumiera el mando único de la emergencia tras la petición de la Comunidad de Madrid de elevarla al nivel 3.

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La ley 17/2015 de Protección Civil permite al ministro adoptar "instrucciones operativas de alcance supraterritorial cuando resulte necesario para la protección del interés general".

Más de 100.000 personas (evacuadas o confinadas) están afectadas por los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo y, por otro lado, Vall d'Uixó (Castellón), los fuegos activos que más preocupan y que han provocado el corte de medio centenar de carreteras.

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