El venezolano Rondón salta al liderato de los goleadores, pero Pachuca cae ante Querétaro

Pachuca (México), 26 jul (EFE).- El venezolano Salomón Rondón convirtió un gol para saltar este domingo al liderato de los goleadores del torneo Apertura del fútbol mexicano, pero fue insuficiente y su equipo, Pachuca, cayó por 1-2 ante Querétaro.

En el cierre de la segunda jornada del campeonato, Rondón le dio la ventaja a los Tuzos y Alí Ávila anotó dos veces para dar la victoria a los Gallos.

En su estadio, los Tuzos dejaron ir la oportunidad de saltar al liderato, en poder de Tijuana con dos victorias sin derrotas y seis puntos.

Pachuca comenzó mejor en su estadio y en el minuto tres se fue delante con un gol de cabeza de Rondón, a pase del marroquí Oussama Idrissi. Fue la tercera diana del caraqueño, que alcanzó al argentino Lucas Ocampos, de Monterrey, en la cima de los artilleros.

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Querétaro no se achicó, adelantó líneas, lanzó varios centros al área y dominó por momentos, pero careció de puntería en el área rival, lo cual lo mantuvo en desventaja.

En el 58 Ávila anotó de cabeza a pase del colombiano Byron Duarte, después de lo cual los visitantes mantuvieron la propuesta ofensiva y ganaron en el 90+4 con un gol de zurda de Ávila.

Pachuca bajó al sexto lugar, con un triunfo, un revés y tres puntos, mismo balance de Querétaro, décimo de la clasificación.

El pasado viernes, el mundialista Gilberto Mora convirtió un tanto para darle a los Xolos de Tijuana un triunfo por 1-0 sobre el León y ponerlo en el primer lugar de la tabla de clasificación por mejor diferencia de gol que Cruz Azul, Atlas y Necaxa.

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Los Azules, campeones de liga, le ganaron el martes por 2-1 al Puebla con los goles de Luka Romero y del nigeriano Christian Ebere, en tanto Atlas superó este sábado por 0-1 al Santos Laguna con anotación de Édgar Zaldívar, mientras que Necaxa le ganó este domingo a Monterrey con tantos de Ocampos y del colombiano Juan Valencia.

En otros partidos de la jornada, Pumas UNAM superó por 1-2 al Toluca, Atlante empató 1-1 con América, Guadalajara derrotó por 1-0 al Juárez FC con gol del mundialista Roberto Alvarado y Tigres UANL empató 2-2 con San Luis.

El Apertura se reanudará con la tercera jornada entre el viernes y el domingo próximos.

- Partidos de la tercera jornada del Apertura mexicano:

Viernes 31.08: Puebla-Guadalajara, San Luis-Tijuana y Juárez FC-Pumas UNAM.

Sábado 01.08: Querétaro-Tigres UANL, León-Pachuca, Atlas-Monterrey y Cruz Azul-Atlante.

Domingo 02.08: América-Santos Laguna y Toluca-Necaxa. EFE

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