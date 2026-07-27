1-2. Jamaica gana en el último minuto a Honduras en el Preolímpico de la Concacaf

Puebla (México), 26 jul (EFE).- Jamaica derrotó este domingo por 1-2 a Honduras con un gol 'in extremis' de Brandon Bent, que decidió un partido parejo, en el torneo sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Jahmarie Nolan y Bent convirtieron por los caribeños y Víctor Salazar rescató la igualada por los centroamericanos.

Honduras comenzó mejor, presionó, más careció de buen tino en el área rival y fueron los caribeños los que se fueron delante con un gol de Nolan en el minuto 22; que bajo la lluvia aceptó un servicio en el área y de derecha al ángulo venció al guardameta Alan Cury.

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El resto del primer tiempo fue atractivo. Honduras presionó con David Flores y José Rodríguez, aunque no consiguió ningún disparo a gol. Por los jamaicanos, Kimarly Scott tuvo una llegada de peligro en el 39 y fue detenido por Cury.

Aunque no se echaron atrás, los 'reggae boyz' se plantaron bien en espera de un contragolpe ante un oponente que estuvo seco en el ataque hasta que en el 75, Nicolás Balbas inició una jugada que terminó en el empate con un gol de derecha cruzado de Salazar.

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Honduras fue mejor después del 1-1, aunque dejó ir varias oportunidades ofensivas y fue Jamaica la que aseguró los tres puntos, con toque de derecha de Bent, tras un tiro de esquina en el minuto 90+5.

Un rato antes, Canadá goleó por 3-0 a Panamá, con dos anotaciones de Emrick Fotsing y una de Liam Mackenzie.

En la segunda jornada del grupo C, el próximo 29 de julio, Jamaica se enfrentará con Panamá y Honduras a Canadá.

- Ficha técnica:

1. Honduras: Alan Cury; Jeffrey Ramos, José Rodríguez, Kendry Villafuerte, Kevin Pérez; Mike Arana, Sam Valle, Arbin Medrano (Nicolás Balbas, m.58), Víctor Salazar; Richard Martínez, David Flores (Milton Moya, m.73).

Seleccionador: Orlando López.

2. Jamaica: Joshua Grant; Jermaine Young, Jaquan Brown, Duwayne Burgher, Brandon Bent, Jahmani Bell (Owen Jumppy, m.65); Jabarie Howell (Raequan Campbell-Dennis, m.82), Santana Headley, Kimarly Scott (Che Gardner, m.87); Sean Leighton (Jamone Lyle, m.82), Jahmarie Nolan (Giovanni Taylor, m.64).

Seleccionador: Rodolph Austin.

Goles: 0-1, m.22: Jahmarie Howell. 1-1, m.75: Víctor Salazar. 1-2, m.90+5: Brandon Bent.

Árbitro: Christopher Corado, de Guatemala. Amonestó a Kendry Villafuerte; Sean Leighton y Dwayne Burgher.

Incidencias: Partido del grupo C del Sub-20 de la Concacaf, celebrado en el Estadio Universitario de la BUAP, en Puebla. EFE

(fotos)