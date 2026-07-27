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La propuesta de la Ribeira Sacra divide a la Unesco y pospone su decisión para esta tarde

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Tokio, 27 jul (EFE).- La candidatura del paisaje acuático de la Ribeira Sacra, en Galicia, para la declaración de Patrimonio Mundial dividió al comité que este lunes esta evaluando su propuesta y generó un intenso debate que obligó a posponer la decisión hasta la sesión de la tarde.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión después de que la delegación de Azerbaiyán solicitara aplazar el debate, iniciativa a la que se sumaron el resto de miembros, que dieron su visto bueno a iniciar consultas internas.

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Mientras que seis países, entre ellos Perú y Bangladés, habían votado inicialmente a favor, cinco propusieron aplazar la evaluación y otros cuatro plantearon devolver la candidatura a España para que incorpore los cambios necesarios.

La división del comité tuvo lugar después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asesor oficial para el comité, aconsejara no inscribirla por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y críticas a los criterios de integridad y autenticidad.

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La Ribeira Sacra, único lugar de España que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en esta cita en Corea del Sur, comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, localizadas en el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018. EFE

(foto)(vídeo)

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