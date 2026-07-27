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Rumanía expulsa a un diplomático ruso tras derribar tres drones desde el viernes

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Bucarest, 27 jul (EFE).- Rumanía convocó este lunes al embajador ruso en Bucarest y expulsó a un diplomático de ese país para protestar por la violación de su espacio aéreo tras derribar cazas de combate rumanos tres drones rusos desde el pasado viernes.

El primer aparato fue derribado el viernes en una zona despoblada cerca de la localidad de Padina, en el sureste del país, mientras que los otros dos fueron destruidos el sábado y el domingo sobre el delta del Danubio y el mar Negro.

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Rumanía y Ucrania comparten una frontera de más de 600 kilómetros, parte de la cual sigue el curso del Danubio, donde se encuentra el puerto ucraniano de Reni, uno de los principales enclaves fluviales del país y fundamental para las exportaciones hacia el mar Negro.

El Ministerio de Exteriores de Rumanía trasladó al diplomático ruso una protesta formal y le mostró fragmentos del primer dron destruido, que, según las investigaciones de la Fiscalía, eran de origen ruso, indicó un comunicado ministerial.

Bucarest calificó los incidentes de "ilegales e irresponsables" y anunció la expulsión de un diplomático ruso, que deberá abandonar el país en un plazo de cinco días.

El Ministerio de Exteriores denunció que es "inadmisible e intolerable" que Rusia viole el espacio aéreo de un país miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE), mientras un cuarto dron fue detectado el lunes durante unos minutos antes de abandonar el territorio rumano en dirección a Ucrania.

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Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Rumanía ha registrado más de 100 ataques cerca de su frontera con Ucrania y 34 incursiones de drones rusos en su espacio aéreo. EFE

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