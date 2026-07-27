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República Dominicana presenta la campaña 'Cabarete Surf & Wind City' para promocionarse como destino surfista

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República Dominicana ha presentado en Miami Beach (Estados Unidos) la campaña internacional 'Cabarete Surf & Wind City', iniciativa diseñada para fortalecer el posicionamiento de Cabarete como uno de los mejores destinos del mundo para hacer surf, 'kitesurf', 'windsurf' y otros deportes similares.

Según el Ministerio de Turismo dominicano, el plan resalta la energía, autenticidad y estilo de vida que distinguen a este destino de la costa norte dominicana, reconocido por sus "condiciones naturales excepcionales" y por albergar algunas de las playas más aptas del Caribe para la práctica del surf y los deportes acuáticos.

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La campaña, que se difundirá por América, Europa y el Caribe, hace uso de "imágenes impactantes" y una narrativa inspirada en la aventura, la libertad y la conexión con el océano para invitar a los turistas a descubrir lugares como Playa Encuentro, Kite Beach o la bahía de Cabarete.

En este sentido, Cabarete ha desarrollado una "comunidad multicultural vibrante", una infraestructura especializada para deportes acuáticos y una oferta turística que combina aventura, bienestar, gastronomía y naturaleza.

"Cabarete es uno de nuestros grandes tesoros y representa perfectamente la capacidad que tiene República Dominicana para ofrecer experiencias auténticas, activas y diferenciadas", ha afirmado el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado.

"Esta campaña busca mostrar al mundo todo lo que hace especial a este destino extraordinario y fortalecer su posicionamiento entre los mejores destinos de surf y deportes de viento del planeta", ha completado.

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