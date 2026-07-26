Rubén Blades cierra La Mar de Músicas a ritmo de salsa y reivindicación

Cartagena, 25 jul (EFE).-Rubén Blades es ritmo, es salsa, es reivindicación y es talento, y todo eso lo ha demostrado este sábado, en la jornada de clausura del festival La Mar de Músicas de Cartagena (España), donde ha puesto en pie al entregado público del auditorio Paco Martín del Parque Torres, donde las entradas estaban agotadas desde hace semanas.

El reconocido autor panameño ha regresado al festival de músicas del mundo dos años después de recibir el Premio La Mar de Músicas en reconocimiento a toda su trayectoria.

Igual que en aquella ocasión, ha estado acompañado por la Roberto Delgado Big Band, con una veintena de músicos, con la que ha grabado su último disco, "Fotografías".

A sus 78 años, ha asegurado que seguirá cantando, pero que esta será su última gira internacional, por lo que ha querido tener palabras de agradecimiento con quienes le han acompañado todos estos años y le han dado la oportunidad, ha dicho, que otros "más talentosos" no tuvieron.

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El concierto ha servido para repasar los grandes temas de su dilatada trayectoria, con canciones como "Plástico", con la que ha abierto el show, "Decisiones", "Ojos de perro azul", "Maestra vida" o la archiconocida "Pedro Navaja", con la que ha terminado.

Con sus letras siempre comprometidas, el artista se ha dirigido al público para clamar contra el racismo, la corrupción política o las dictaduras, y a favor de las libertades, la inmigración , la identidad de los pueblos de América y la salsa como una forma de hacer comunidad.

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Nacido en Panamá hace 78 años, Blades es una figura clave en la cultura latinoamericana y ha sabido trascender el género de la salsa en una larga trayectoria musical de cinco décadas en las que ha ganado 12 premios Grammy y otros 13 Grammy Latinos.

Tras más de dos horas de concierto, la fiesta final de La Mar de Músicas se ha trasladado al Castillo Árabe, donde los catalanes La Señora Tomasa, que han anunciado este verano su despedida de los escenarios, han desplegado toda su energía a ritmo de sonidos latinos, electrónicos, rap, funk y reggae.

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Para quienes todavía se habían quedado con ganas de más, el gallego Carlangas ha convertido el Castillo Árabe en un auténtico "Bailódromo", como se titula su último disco, aunque esta vez actuando en formato DJ.

En esta jornada de clausura del festival ha actuado también en el escenario gratuito de la plaza del Ayuntamiento la maliense Virginie Dembelé, con una propuesta que representa una visión fresca y moderna de la tradición maliense, abordando temas como la convivencia y la protección de la naturaleza.

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En el escenario, también gratuito, de la plaza del CIM, ha actuado la cantaora, guitarrista y compositora sevillana María Marín , presentando su disco "Las Tres Marías", creado bajo la dirección artística de Pedro G. Romero, que define este trabajo como "flamenco, antes y después del flamenco". EFE

Cartagena, 25 jul (EFE).- Irlanda será el país invitado en la próxima edición del festival La Mar de Músicas de Cartagena, la trigésimo segunda, que se celebrará en julio de 2027.

La participación de Irlanda ha sido anunciada este sábado, durante la jornada de clausura de la edición de este año: "Digamos adiós, con agradecimiento, a Ecuador (país invitado este 2026), y demos la bienvenida a Irlanda, como país invitado a La Mar de Músicas 2027", han señalado desde la organización del evento, de titularidad municipal.

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"Después de dedicar esta edición a Ecuador y la pasada a Corea del Sur, queríamos volver a mirar hacia Europa sin renunciar a nuestra vocación de descubrir culturas", ha explicado a EFE el director del festival y director general de Cultura de Cartagena, Eugenio González.

En su opinión, "Irlanda representa perfectamente ese equilibrio entre identidad y modernidad" que siempre busca La Mar de Músicas, ya que "es un país orgulloso de sus raíces, pero con una enorme capacidad para reinventarlas y proyectarlas al mundo".

En ese sentido, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que "durante décadas Irlanda fue identificada internacionalmente por su música tradicional, el folk o grupos históricos como U2, The Cranberries o Sinéad O'Connor, a la que tuvimos en La Mar de Músicas en 2013".

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Sin embargo, ha apuntado, en los últimos años ha surgido una nueva generación de artistas que ha convertido al país en "uno de los focos creativos más estimulantes de Europa" y en los que "la tradición no ha desaparecido; se ha transformado".

En ese contexto, Irlanda "es capaz de dialogar con el pasado mientras crea algunos de los sonidos más innovadores del continente, mezclando folk, electrónica, hip hop, post punk, jazz o música experimental", una convivencia musical que "conecta perfectamente con la filosofía que siempre ha defendido La Mar de Músicas".

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También otros ámbitos de la cultura irlandesa están siendo punteros actualmente, como su literatura, su cine y sus artes visuales, demostrando "cómo un país pequeño puede ejercer una influencia cultural muy superior a su tamaño".

"La música irlandesa nunca ha permanecido inmóvil" y las nuevas generaciones de músicos "reinterpretan melodías centenarias, incorporan nuevos instrumentos y dialogan con sonidos llegados de todo el mundo" dando como resultado "una escena diversa, abierta y profundamente contemporánea", ha añadido.

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"Es precisamente ese concepto de tradición viva el que La Mar de Músicas lleva años buscando en cada uno de sus especiales", ha subrayado. EFE