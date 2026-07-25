Irán denuncia un marinero muerto y otro herido en un ataque de Ucrania a uno de sus cargueros en el Caspio

El Gobierno iraní ha denunciado que un marinero ha muerto este sábado y otro ha resultado herido a consecuencia de un ataque ucraniano contra uno de sus buques mercantes en el mar Caspio, en lo que Teherán ha condenado como un "ejemplo de acto de agresión que puede exacerbar" la guerra que libra la República Islámica contra Estados Unidos e Israel.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comentado brevemente este sábado ataques en el Caspio que han alcanzado, según el mandatario, un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán.

Para el Ministerio de Exteriores iraní, la declaración de Zelenski representa la admision tácita de un ataque que "demuestra de la persistencia de la actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán".

"El régimen ucraniano, al atacar un buque mercante iraní, no solo cometió una violación del derecho internacional, sino que también busca peligrosamente sembrar la guerra y la inseguridad", ha denunciado el Ministerio.

"Toda parte preocupada por la paz y la seguridad en Europa del Este y las regiones circundantes debe adoptar una postura responsable contra esta peligrosa acción del régimen ucraniano y exigirle responsabilidades por este acto criminal y provocador", añade el Ministerio iraní.

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Teherán avisa además que no dudará "en defender sus intereses nacionales y su seguridad de conformidad con los principios y normas fundamentales del derecho internacional, especialmente el principio de legítima defensa" antes de apuntar directamente a Zelenski como culpable últmo de lo ocurrido.

"Obviamente, la responsabilidad por las consecuencias del aventurismo del jefe del régimen ucraniano recaerá sobre dicho régimen y sus partidarios e instigadores", ha concluido el comunicado, comienzo de la respuesta diplomática iraní.

Poco después, el ministro de Exteriores de la República Islámica, Abbas Araqchi, ha llamado a la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, a quien ha pedido una "respuesta contundente" ante lo ocurrido y recomendado la adopción de "iniciativas diplomáticas para gestionar las tensiones" derivadas por la guerra de Irán y que no se extiendan a otros conflictos.

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El Ministerio de Exteriores iraní, al mismo tiempo, ha convocado al encargado de negocios de Ucrania en Teherán "a quien se le transmitió la enérgica protesta de Irán contra esta acción hostil y criminal".