Serie previa con motivo de la investidura presidencial de Keiko Fujimori el próximo martes

Madrid, 25 jul (EFE).- Con motivo de la investidura de Keiko Fjimori como nueva presidenta de Perú el próximo martes, la Agencia EFE enviará una serie previa con la guía PERÚ INVESTIDURA.

Calendario de publicación

Domingo, 26 de julio

PERÚ INVESTIDURA (Claves)

Lima - Tras una ajustada victoria por menos de 50.000 votos en un Perú dividido, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el 28 de julio y hará frente a retos ambientales, económicos, políticos y de seguridad ciudadana en un país sumido en la inestabilidad política desde hace diez años.

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PERÚ INVESTIDURA

Lima - El antifujimorismo, que durante dos décadas se ha opuesto a que Keiko Fujimori llegase a ser la presidenta de Perú, se mantiene vigilante ante la investidura de la nueva presidenta, que ganó las elecciones con una reivindicación total del polémico mandato de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

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PERÚ INVESTIDURA

Lima - La llegada de la derechista Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú alinea al país andino al eje de derecha de Latinoamérica cercano a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, mientras China se consolida como el principal socio comercial de la economía peruana, con el puerto de Chancay instaurado en punta de lanza de la expansión de la influencia del país asiático en Sudamérica.

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PERÚ INVESTIDURA

Lima - Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú con la misión en materia económica de reencauzar al país en la estabilidad macroeconómica y el orden fiscal, después de dos años consecutivos en los que ha sobrepasado su límite anual de endeudamiento, y de impulsar un paquete de inversiones que hagan repuntar el crecimiento del país.

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PERÚ INVESTIDURA (Perfil)

Lima - La derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), será la presidenta de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento, un objetivo al que destinó su vida con estoica perseverancia oriental, y del que no desistió pese a sufrir tres derrotas en segunda vuelta, enemistarse con su hermano y pasar casi año y medio en la cárcel.

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Lunes, 27 de julio

PERÚ INVESTIDURA (Previa)

Lima - El fujimorismo vuelve a gobernar Perú desde este martes de la mano de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), casi veintiséis años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón.

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