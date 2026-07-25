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Portugal refuerza el combate a un incendio forestal en el Algarve

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Lisboa, 25 jul (EFE).- Cerca de un centenar de efectivos combaten este sábado un incendio forestal declarado de madrugada en la sierra de Monchique, en el Algarve portugués, donde el viento fuerte y las dificultades de acceso complican las operaciones.

El fuego comenzó a las 04.58 hora local (03.58 GMT) en Vale de Água, en la parroquia de Marmelete, y afecta a una zona de matorral y eucaliptos, según el Comando Subregional de Emergencia y Protección Civil del Algarve.

A las 08.00 (7.00 GMT) se encontraban desplegados 98 efectivos y 32 vehículos, a los que estaba previsto sumar medios aéreos a partir de una media hora después.

El viento dificulta las labores de extinción y la zona presenta accesos complicados para los medios terrestres, explicó el segundo comandante regional de Protección Civil, Abel Gomes.

Según el último balance oficial disponible, las llamas no amenazaban viviendas y no se habían comunicado evacuaciones ni víctimas.

El municipio de Monchique se encuentra este sábado en nivel de peligro máximo de incendio rural, de acuerdo con el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

La combinación de viento, vegetación seca y terreno accidentado eleva el riesgo de propagación y obliga a mantener un dispositivo reforzado.

Monchique, en el interior montañoso del Algarve, es una de las áreas portuguesas especialmente vulnerables a los incendios. En 2018, un gran fuego iniciado en esta sierra arrasó casi 27.000 hectáreas y se extendió durante una semana por varios municipios de la región.

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La disponibilidad de refuerzos internacionales constituye, además, un motivo de preocupación si el incendio portugués empeora, debido a la coincidencia con emergencias de gran magnitud en España y Francia.

Ambos países han solicitado asistencia mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil y reciben aeronaves de otros países.

La reserva preparada por la Unión Europea para esta campaña está formada por 22 aviones de extinción y cinco helicópteros, además de 777 bomberos preposicionados. EFE

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