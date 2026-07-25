Climatización inteligente: aire acondicionado eficiente para combatir los veranos cada vez más calurosos

Los veranos cada vez más cálidos demandan soluciones que ayuden a mantener el ambiente del hogar fresco sin disparar el consumo, un objetivo al que contribuyen soluciones inteligentes que detectan las ventanas abiertas o limitan la capacidad de funcionamiento del aparato de aire acondicionado.

El aire acondicionado es uno de los grandes protagonistas del verano y también de la factura eléctrica, si bien los modelos más actuales cuentan con funciones inteligentes que ayudan a optimizar el uso de la energía.

Estas funciones pueden, por ejemplo, reconocer cambios bruscos de temperatura e interpretar que hay una ventana abierta, ajustando automáticamente el funcionamiento del equipo para evitar un consumo innecesario. Igualmente, son capaces de detectar si una estancia se queda vacía para activar automáticamente un modo ahorro energético tras un tiempo determinado.

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Ambas funciones están disponibles en los equipos de climatización de LG, LG DUALCOOL AI Air y ARTCOOL Mirror AI, donde la inteligencia artificial también adapta automáticamente la intensidad y la dirección del flujo de aire en función de la presencia de personas.

Estos equipos que se apoyan en tecnologías como el compresor Dual Inverter para ajustar continuamente su velocidad y mantener una temperatura estable evitando los constantes arranques y paradas, uno de los principales focos de consumo.

Además, permiten fijar un objetivo de consumo y dejar que el equipo haga el resto con la función 'Kw Manager', mientras que el 'Control Activo de Energía' adapta fácilmente el consumo del aire acondicionado al momento de uso, ayudando a limitar la capacidad de funcionamiento al 80%, 60% o, incluso, al 40%, lo que tiene un impacto en el consumo eléctrico y en el importe de la factura.

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LG recuerda que a través de la aplicación LG ThinQ se puede supervisar el consumo energético de sus equipos de climatización junto con el del resto de electrodomésticos compatibles del hogar. Esto permite conocer en tiempo real el gasto energético, establecer rutinas y adaptar los hábitos de uso para mejorar la eficiencia.

Además de estas funciones inteligentes, la gama LG DUALCOOL AI Air y ARTCOOL Mirror AI cuenta con la máxima clasificación energética (A+++) y ofrece la Garantía de por Vida en el compresor Dual Inverter.