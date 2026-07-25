Agencias

Dos muertos y 13 heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos

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Moscú, 25 jul (EFE).- Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas la noche pasada en la región rusa de Bélgorod a consecuencia de los ataques ucranianos, informaron las autoridades locales.

Según escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Shuváev, Bélgorod sufrió un ataque masivo del enemigo que comenzó en la noche del viernes al sábado.

“Siete heridos continúan ingresados en hospitales”, dijo.

La víspera, Shuváev informó de otros dos fallecidos en Bélgorod por la actuación de las fuerzas ucranianas.

Mientras, esta mañana también las autoridades de otras regiones rusas denunciaron ataques nocturnos de Kiev con drones y misiles, que dejaron cinco heridos en Rostov y causaron un incendio cerca de un almacén del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries en Yekaterimburgo, en los Urales. EFE

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