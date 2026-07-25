Rumanía derriba un segundo dron en su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado este sábado de que un segundo dron ha violado el espacio aéreo del país en tan solo dos días y ha confirmado que el vehículo aéreo no tripulado ha sido derribado por las fuerzas rumanas cerca de la frontera con Ucrania.

Poco después, el presidente del país, Nicos Dan, ha indicado que el artefacto ha sido destruido por un caza F-16 de la Fuerza Aérea tras ser detectado sobre las 8.30 horas (hora local) cerca de Sfantu Gheorghe, en el delta del Danubio.

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El primer dron, que según las autoridades a cargo de las investigaciones cuenta con fragmentos de origen ruso, fue derribado la víspera sobre el espacio aéreo del país, que forma parte de la OTAN y que ha sufrido numerosas incursiones de este tipo desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Sin embargo, con esta son solo dos las veces que se ha procedido a la interceptación y destrucción de estos drones en espacio aéreo nacional rumano.