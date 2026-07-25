La ESA afirma que su estación de Cebreros (Ávila) parece intacta tras el incendio forestal

París, 25 jul (EFE).- La estación de seguimiento del espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Cebreros, en la provincia española de Ávila, parece no haber sufrido daños por el incendio forestal que afecta a la zona, aunque todavía no ha podido ser inspeccionada, dijo el director general de la agencia, Josef Aschbacher, en un comunicado enviado a EFE.

Aschbacher señaló que con la información disponible hasta el momento, la estación "parece haber permanecido intacta", aunque precisó que la ESA aún no tiene acceso físico a las instalaciones y que una evaluación completa de su estado se llevará a cabo cuando las autoridades permitan el acceso con seguridad.

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El director general agradeció la labor de los servicios de emergencia españoles, que han trabajado en las inmediaciones de la estación mientras las llamas se aproximaban al complejo, y destacó "su profesionalidad, dedicación e incansables esfuerzos" en circunstancias "extremadamente difíciles".

Añadió que todo el personal de la ESA se encuentra a salvo, aunque indicó que varios empleados siguen afectados por la emergencia debido a las restricciones de acceso a sus viviendas y a la situación de familiares implicados en las tareas de extinción y respuesta.

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Aschbacher afirmó que la agencia continúa siguiendo de cerca la evolución del incendio en coordinación con las autoridades y los servicios de emergencia.

El responsable de la ESA expresó, además, su solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios y con el personal del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA en Madrid, cuyas instalaciones, dijo, parecen haber resultado más directamente afectadas por el fuego, aunque todo su personal fue evacuado de forma segura. EFE

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