Aitana se declara a Plex a pocas horas de su combate en 'La Velada': "Mi lugar favorito"

Quedan apenas unas horas para que Plex se suba al ring en 'La Velada del Año VI', el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos que este sábado reúne en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a algunos de los creadores de contenido más populares del panorama internacional. Antes de uno de los momentos más importantes del año para el influencer, Aitana ha querido demostrar, una vez más, que se ha convertido en su mayor apoyo.

La cantante ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece abrazada al creador de contenido durante sus recientes vacaciones, acompañándola de un escueto pero revelador mensaje: "Mi lugar favorito", una declaración de amor con la que deja claro que estará a su lado en una cita tan especial. La publicación ha provocado una auténtica revolución entre sus seguidores, que han interpretado el gesto como una nueva muestra de la solidez de una relación que no ha dejado de afianzarse en los últimos meses.

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La publicación llega en un día clave para Plex, que volverá a enfundarse los guantes para enfrentarse al popular youtuber salvadoreño Fernanfloo en uno de los combates estelares de la noche. El duelo será el penúltimo de una edición que contará con diez enfrentamientos y que volverá a convertir Sevilla en el epicentro del entretenimiento digital.

Desde que su relación salió a la luz el pasado verano, Aitana y Plex han optado por vivir su historia con naturalidad, aunque sin hacer demasiadas declaraciones públicas. Sin embargo, sus gestos hablan por sí solos. La artista ha acompañado al zamorano en algunos de los momentos más importantes de su preparación para La Velada, del mismo modo que él ha estado presente en varios de los conciertos y proyectos profesionales de la catalana, convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos tanto dentro como fuera de los escenarios.

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La complicidad entre ambos quedó patente ya en la presentación oficial del evento, celebrada el pasado mes de marzo. Entonces, Plex no dudó en dedicar unas palabras a su novia delante de miles de espectadores. "A mi novia, que la quiero mucho", dijo desde el escenario, provocando la sonrisa -y el sonrojo- de Aitana, que asistía al acto para arroparle. Días después, el influencer volvió a demostrar su admiración por la cantante al revelar que, si consigue imponerse a Fernanfloo, celebrará la victoria entrando al ritmo de 'Superestrella', uno de los temas de su pareja.

Ahora, con el combate a la vuelta de la esquina, ha sido Aitana quien ha querido devolverle ese cariño públicamente. Su romántica publicación no solo evidencia el excelente momento personal que atraviesan, sino que también confirma que la artista estará pendiente de uno de los desafíos más importantes de Plex, consolidándose como ese apoyo incondicional que él ha reconocido en numerosas ocasiones. Todo apunta a que, gane o pierda esta noche sobre el ring, el creador de contenido contará con la persona que, tal y como ha escrito la propia cantante, considera su "lugar favorito".

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