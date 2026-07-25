Cerca de 80 palestinos detenidos en operaciones de las fuerzas de Israel en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este sábado a 76 palestinos en el marco de una serie de operaciones realizadas en varias gobernaciones de Cisjordania, entre ellas Ramala y Hebrón, a medida que aumenta la tensión en la zona tras la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes en un enfrentamiento con colonos.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que durante las últimas horas se han producido 26 arrestos, la mayoría de ellos en Ramala, Al Biré, Tulkarem y Hebrón, a los que se suman medio centenar de detenidos en Tell, en la gobernación de Nablús, donde tuvo lugar el ataque del viernes.

PUBLICIDAD

El gobernador de Nablús, Ghassan Daghlas, ha indicado que seis palestinos han muerto y decenas han resultado heridos durante los últimos dos días y ha descrito lo sucedido como una "agresión" que se produce en connivencia con el "silencio prolongado a nivel internacional", que "empuja a atacar a población palestina".

A lo largo de la mañana, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha operaciones similares en la ciudad de Tubas, según informaciones recogidas por la agencia de noticias palestina WAFA.

El refuerzo del despliegue militar puesto en marcha por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, es el mayor de los últimos meses. Netanyahu ha prometido, además, el establecimiento de nuevos "puestos avanzados" de colonos que incluso la propia ley israelí ha prohibido, además de la legalización de los actuales.

PUBLICIDAD

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha lamentado el aumento de la violencia de los colonos y ha alertado de que la situación amenaza con recrudecerse hasta llevar a "atrocidades masivas". Así, la investigadora de HRW para Israel y Palestina, Sarah Sanbar, ha acusado al Gobierno israelí de "no impedir los ataques de colonos", por lo que "ahora debe detener las represalias y la escalada".

"Años de anarquía e impunidad ante los ataques han convertido a Cisjordania en un polvorín a punto de estallar, y se necesitan medidas decisivas con urgencia", ha denunciado, según un comunicado.

"La violencia de los colonos nos recuerda que, si no se detiene y no se exige responsabilidad a los culpables, la escalada y las nuevas atrocidades son inevitables", ha declarado. "Los gobiernos deben actuar con urgencia para que Israel no siga actuando como si tuviera vía libre para cometer más atrocidades", ha zanjado.

PUBLICIDAD