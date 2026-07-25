Kiev reivindica varios ataques de larga distancia contra objetivos rusos

Berlín, 25 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado atacar con éxito objetivos en Rusia situados, entre otros puntos, en Kirov, a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y Ekaterimburgo, a unos 1.740 kilómetros de la capital rusa, informó este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Nuestras Fuerzas Armadas golpearon objetivos en regiones de Rusia que están trabajando en el apoyo a la guerra", indicó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

En Kirov fuerzas ucranianas atacaron "una empresa desde donde se suministran componentes para los medios con los que Rusia lanza sus ataques contra nuestro pueblo", según Zelenski.

Respecto a Kirov, "la distancia desde la frontera estatal de Ucrania es de unos 1.200 kilómetros", precisó Zelenski, que también informó de otro ataque a un centro logístico en Ekaterimburgo, ciudad situada a 1.740 kilómetros al este de Moscú.

Además, el presidente ucraniano señaló que fue atacada una refinería rusa de petróleo en Tiumén y un almacén ruso en Rostov del Don, situados respectivamente en la proximidad del norte y del este de Ucrania.

"También hemos obtenido muy buenos resultados con ataques de largo alcance en la zona del mar Caspio. En concreto, se trata de buques que transportaban carga militar procedente de Irán y de un buque militar", abundó el presidente ucraniano. EFE

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