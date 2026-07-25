Carapaz conquista el Galibier y se asegura el maillot final de rey de la montaña

Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz pasó en cabeza el mítico col de Galibier, techo del Tour de Francia, con lo que consiguió los puntos necesarios para asegurarse vestir en París este domingo el maillot de puntos rojos que le designa como rey de la montaña por segunda vez.

A sus 33 años, el de Carchi, que ya acabó como mejor escalador la edición de 2024, ha conquistado de nuevo este maillot con una gran actuación en las etapas alpinas, donde logró su segunda victoria de etapa en Orcières-Merlette, dos años después de haber ganado en Super Devouly.

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Carapaz, bien situado para convertirse también en el corredor más combativo de la edición, algo que también consiguió en 2024, no ha parado de atacar desde entonces para sumar puntos en los puertos, distanciando al francés Valentin Paret Peintre, pero también al esloveno Tadej Pogacar.

En la etapa de este viernes, con final en el Alpe d'Huez, se colocó como líder de esa clasificación con un punto de ventaja sobre el maillot amarillo y siete con el francés.

Pero este sábado se lanzó a la escapada para coronar en cabeza los tres primeros puertos del día, la Croix de Fer, el Télégraphe y el Galibier, situado a 2.642 metros, lo que le colocó con 42 puntos de renta sobre Peret Peintre, mientras que solo restan 24 en juego.

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Una gran actuación para el ecuatoriano, que llegó al Tour sin ambiciones para la general, en busca de una victoria de etapa y de el maillot de la montaña, pero a quien sus esfuerzos para conseguir esos dos objetivos han propulsado a la octava posición provisional.

El ganador del Giro de Italia de 2019, segundo en 2022 y tercero en 2025, uno de los 25 corredores de todos los tiempos que ha liderado las tres grandes vueltas, fue tercero en el Tour en 2021. El año pasado no tomó la salida por sentirse enfermo en los días previos a la ronda gala.

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Carapaz también ganó el premio de la montaña en la Vuelta a España de 2022, carrera en la que en 2020 subió al podio para quedar segundo y en 2024 fue cuarto.