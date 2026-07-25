El presidente surcoreano ve "una nueva fase" con Sudamérica y pone el foco en Mercosur

Ruy A. Valdés

Seúl, 25 jul (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que este domingo arranca en Brasil una gira por Sudamérica, visualiza el inicio de "una nueva fase" con la región, mientras busca relanzar las negociaciones para un acuerdo comercial con Mercosur y fortalecer la cooperación en minerales críticos ante el auge de la inteligencia artificial (IA).

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"Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones", señaló Lee en entrevista con EFE.

El presidente surcoreano llega a Brasilia para reunirse este lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el día siguiente participará en un foro empresarial en São Paulo, acompañado por una delegación comercial que incluye al presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Euisun.

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En su gira también visitará Chile para sostener el 30 de julio una cumbre con el presidente chileno, José Antonio Kast, y al día siguiente sostendrá un encuentro en Buenos Aires con el mandatario argentino, Javier Milei, donde se prevé que aborden la cooperación bilateral en tierras raras y energía ante la situación en Oriente Medio.

El viaje por Sudamérica tiene lugar después de haberse reunido en Estados Unidos con los líderes de los gigantes tecnológicos estadounidenses OpenAI, Nvidia y Anthropic, y presentar su visión para establecer en Corea del Sur un centro de IA de clase mundial.

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En busca de socios fiables

En la anterior cumbre entre Lee y Lula, celebrada en febrero en Seúl, el mandatario brasileño respaldó las intenciones del Gobierno surcoreano para reactivar las negociaciones estancadas para un acuerdo comercial con Mercosur, bloque al que también pertenece Argentina.

Al abordar la importancia de alcanzar el pacto, el mandatario surcoreano dijo a EFE que, ante el proteccionismo, las tensiones geopolíticas, las disrupciones de las cadenas de suministro y la inseguridad energética, los países necesitan "socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua".

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Lee consideró en la entrevista que el auge de la inteligencia artificial y la manufactura avanzada hace del sector de minerales críticos en la región sudamericana una "consideración estratégica" cada vez más importante.

"Sudamérica posee recursos esenciales para las industrias del futuro, mientras que Corea del Sur aporta tecnología avanzada, experiencia industrial e inversión. Juntos, podemos construir cadenas de suministro resilientes, desarrollar nuevas industrias y generar empleos de alta calidad que beneficien a ambas regiones", manifestó.

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Crear valor juntos

Asimismo, destacó que en las últimas tres décadas el comercio con Brasil, Argentina y Chile ha aumentado más de cuatro veces, aunque matizó que la relación comercial tradicional con la región no es la única prioridad.

"Creo que nuestra relación está entrando a una nueva fase. El futuro de la cooperación entre Corea del Sur y América Latina no debería definirse simplemente por el intercambio de recursos naturales por bienes manufacturados. Debería consistir en crear valor juntos mediante la innovación, la inversión, la tecnología y el talento humano", afirmó Lee.

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En este sentido, señaló como "prioridad clave" modernizar la "arquitectura económica" con la región, con medidas como la actualización del tratado de libre comercio bilateral con Chile, el primero del tipo firmado por el país asiático y en vigor desde 2004.

"Más de veinte años después, tenemos la oportunidad de modernizar dicho acuerdo para que refleje la economía actual, incorporando nuevas áreas como el comercio digital, la cooperación ambiental, las normas laborales, la igualdad de género y la innovación", señaló.

También subrayó que el interés latinoamericano por Corea del Sur ya va más allá del K-pop y las telenovelas, y ahora abarca gastronomía, cosmética, turismo, tecnología, educación e industrias creativas.

"Nuestro objetivo es claro: construir una relación entre Corea del Sur y Sudamérica que no solo sea económicamente exitosa, sino que también esté profundamente arraigada en los intercambios entre nuestras sociedades y en las oportunidades para las generaciones futuras", dijo .EFE

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(foto)(vídeo)