Los incendios en Gironda vuelven a "punto crítico" por los nuevos golpes de viento tras el optimismo inicial

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha avisado esta tarde de que la situación por los incendios en el suroeste del país, especialmente en el departamento de Gironda, ha vuelto a entrar en "punto crítico" tras una mañana de tregua debido a los súbitos golpes de viento que han comenzado a azotar a la región pasado el mediodía.

El número actual de evacuados ronda todavía las 170.000 personas en Gironda, donde el fuego ha consumido casi 33.000 hectáreas, y Landas, la culminación de un funesto récord histórico en el país, donde unas 200.000 hectáreas han resultado arrasadas por las llamas desde principios de año.

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Gironda preocupa enormemente al Gobierno francés, como ha reconocido Lecornu en redes sociales tras la última reunión interministerial de emergencia de esta tarde.

"El cambio brusco de las condiciones meteorológicas ocurrido ayer ha modificado profundamente la dinámica del fuego. Tras una ligera mejoría esta noche y esta mañana, las previsiones vuelven a ser desfavorables. Las próximas horas pueden ser difíciles", ha avisado.

El primer ministro ha informado de que los medios terrestres de los bomberos han sido "masivamente redistribuidos" hacia el suroeste para concentrar los esfuerzos donde la situación es más crítica. En la zona se encuentran ya unos 1.400 bomberos, 1.500 militares y 1.700 fuerzas de seguridad interior.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, ha comparecido en redes sociales para mandar un contundente mensaje de ánimo. "En estos momentos en que las llamas ponen a prueba a nuestro país, Francia revela su verdadero carácter: un pueblo unido, hombro con hombro", ha declarado el mandatario.

"Gracias a nuestros bomberos, militares, fuerzas de seguridad civil, gendarmes y policías, así como a los agricultores y empresarios que, con su compromiso y valentía, luchan incansablemente contra los incendios", ha añadido.

Macron ha aprovechado para aplaudir la solidaridad europea exhibida durante esta crisis de incendios tanto en Francia como en España. Las comunidades de afectados franceses "pueden contar con este apoyo inquebrantable gracias al inestimable respaldo de Rumanía, Croacia, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, la República Checa y Eslovaquia".

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"Esto es Europa. En tiempos difíciles, demuestra la solidaridad sobre la que se fundamenta. Nuestros pensamientos también están con España, Italia, Grecia y todos los pueblos que luchan contra los incendios", ha añadido Macron.