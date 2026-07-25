Pino Sagliocco sale en defensa de Rosalía tras la polémica en Argentina: "Celebró que ganó su selección"

La celebración de Rosalía por la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol masculino continúa generando reacciones. La cantante compartió en sus redes sociales un vídeo celebrando el triunfo de España el pasado domingo, una publicación que provocó una oleada de críticas en Argentina por el mensaje que acompañaba al vídeo y que terminó derivando en la cancelación de un concierto homenaje sinfónico dedicado a su repertorio en la ciudad de Córdoba, un espectáculo organizado por una promotora independiente y sin ninguna vinculación con la artista. Mientras tanto, sus conciertos previstos en Argentina siguen en pie.

En este contexto, el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, ha querido salir públicamente en defensa de la catalana durante la presentación de la residencia que Shakira ofrecerá este otoño en Madrid. "Siento una gran tristeza cuando se politizan las cosas", afirmó al ser preguntado por la polémica. "¿Cómo podemos decirle a Rosalía que no puede celebrar el éxito de su país? ¿Qué hacen los argentinos cuando ganan? Celebran, ¿no? ¿Qué tenía que hacer?".

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El empresario defendió que la cantante simplemente mostró su alegría por la victoria de la selección española. "Fue un día para celebrar. Creo que también los argentinos tendrían que haber celebrado si les gusta el fútbol, porque se ganó con nobleza. Hay que ser buenos ganadores y también buenos perdedores", aseguró.

Sagliocco también rechazó que la polémica represente el sentir de los seguidores de Rosalía en Argentina. "No creo que esto venga de los fans de Rosalía, lo dudo. Han politizado algo que no es así. Yo creo que los fans quieren que Rosalía vaya a Argentina y están completamente en desacuerdo con intentar politizar una publicación en la que no ha hecho nada". Además, insistió en que la artista únicamente compartió una historia celebrando el triunfo de España. "Ha reposteado una historia de felicidad porque ganó su selección. ¿Qué tenía que hacer?", añadió.

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Durante su intervención, el presidente de Live Nation reivindicó el papel de la música como un espacio de unión. "La música une, la música es un armonizador de diferencias y no podemos politizarla ni penalizarla. Cualquier expresión hecha con libertad merece el respeto de todos", señaló.

Para concluir, volvió a mostrar todo su apoyo a Rosalía: "Lo que tendrían que haber dicho es 'ole tú, ole España y enhorabuena'. Si alguien no ha sabido hacerlo, es su problema. Pero viva Rosalía", sentenció.