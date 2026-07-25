Agencias

Al menos un muerto y 15 heridos en atropello múltiple en Berlín durante el Día del Orgullo

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Berlín, 25 jul (EFE).- Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

"Sobre las 22.00 (20.00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto", explicó un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

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El portavoz policial explicó que los agentes buscan "posibles sospechosos" responsables del atropello.

Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido. EFE

(foto)(video)

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