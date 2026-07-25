El ayer y el hoy de Pat Metheny conquistan el Festival de Jazz de San Sebastián

Mercedes Zabaleta

San Sebastián (España), 25 jul (EFE).- Pat Metheny ha vuelto a conquistar al público del Festival de Jazz de San Sebastián (norte) con un concierto en el que ha ofrecido un extenso recorrido por el ayer y el hoy de su carrera acompañado por cuatro músicos excepcionales, aunque por lo compacto del resultado parecía que fueran muchos más los que se han subido al escenario del Kursaaal donostiarra.

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Durante más de dos horas y media, el guitarrista de Misuri ha presentado la nueva formulación de Side Eye, una plataforma de apoyo a jóvenes músicos con la que ya visitó el Jazzaldia en 2023 en esa ocasión con el núcleo duro formado por Chris Fishman, a los teclados, y Joe Dyson, a la batería.

Ahora vuelve con estos mismos músicos, pero con el refuerzo de Jermaine Paul, al bajo, y Leonard Patton, voz y percusión con los que ha grabado su último trabajo Side Eye III +.

La velada ha comenzado con dos de los integrantes de la banda tocando unos tambores hasta llegar al escenario, donde ha emergido Metheny desde la penumbra con una de las diversas guitarras que ha utilizado.

Desde el primer momento ha mostrado su virtuosismo con improvisaciones serpenteantes. Así ha abordado 'In on It', el tema que abre el disco Side Eye III + y con el que ha dado comienzo la sesión, al que ha seguido el ya clásico 'Bright size life', de su primer disco de 1976 con Jaco Pastorius.

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De su último álbum, Metheny y su banda han tocado 'Don't look down', en el que el pianista Chris Fishman ha dado cuenta de su maestría con los numerosos teclados a los que se ha enfrentado, 'Make a New World' y 'Urban and Western', de reminiscencias gospel con órgano Hammond incluido.

Durante toda la sesión ha alternado temas antiguos y otros recientes en los que han podido destacar cada uno de los músicos, desde la voz de Leonard Patton, a los solos de Joe Byson o Jermaine Paul.

Tras momentos de intensidad y agitación, ha surgido espacios de quietud sobre todo cuando Metheny, en solitario, ha arrancado a la guitarra sonidos llenos de lirismo.

Así ha interpretado el primero de los bises. Una curiosa selección en la que ha encadenado 'America the beautiful', en la que enlaza himnos patrióticos de Estados Unidos, con la melodía de 'El pueblo unido jamás será vencido' y 'Last Train home', uno de sus grandes éxitos.

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No han acabado ahí el concierto y la banda ha ofrecido una sucesión de canciones encadenadas parar cerrar una velada en la que el público ha aplaudido con devoción.

Ha sido una noche de homenajes en la plaza de la Trinidad, sobre la que finalmente no ha caído el diluvio que se había anunciado, aunque la lluvia ha hecho su aparición en este festival a pesar de que, algo insólito, lleva casi un mes sin que caiga una gota de agua en la capital guipuzcoana.

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Charles Tolliver, el veterano trompetista de Jacsonville, ha dirigido la Musikene Big Band, integrada por estudiantes del centro superior de música con sede en San Sebastián, en el homenaje que han tributado a John Coltrane por el centenario del nacimiento de este referente del jazz.

Camille Thurman, al saxo tenor, Darrell Green, a la batería, Antonio Faraò, al piano, y Chirs Dahigren, al contrabajo, han reformulado y reinterpretado piezas del icónico disco 'Africa/Brass que Coltrane grabó en 1961.

Estupendo ha sonado 'Greensleeves', el tema basado en una canción tradicional inglesa en el que Thurman ha demostrado su buen hacer con el saxo y el clarinete.

Marcus Miller cerrará 'la Trini' con su proyecto 'We Want Miles!, un homenaje al gran trompetista estadounidense en el centenario de su nacimiento.

Miller conoció bien la obra de Miles, ya que participó en giras con él y llegó a producir dos de los últimos discos del trompetista ('Tutu' y 'Amandla'). Además otros tres miembros de la banda que acompañará a Miller -Mike Stern, Bill Evans y Mino Cinelu- formaron parte del grupo de Miles Davis.EFE

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