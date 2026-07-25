Colombia suma 85 líderes sociales asesinados en lo que va de 2026, según Indepaz

Bogotá, 25 jul (EFE).- El número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este año en Colombia ascendió a 85 tras el homicidio del líder comunal Arnobio Pérez, ocurrido en Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro-oeste), informó este sábado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Pérez era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Zea, en la comuna Río Otún de Pereira, era reconocido por impulsar diferentes iniciativas en beneficio de los habitantes del sector y, además, militaba en el Partido de la U, informó Indepaz.

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Según la ONG, el líder fue asesinado el jueves cuando hombres armados lo atacaron en una calle de Pereira mientras se encontraba junto a otra persona, y murió en el lugar como consecuencia del atentado.

La organización recordó que la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia de un escenario de riesgo en ese municipio mediante una aleta temprana en 2020 y un informe de seguimiento de 2022, en los que alertó sobre el fortalecimiento de grupos armados y redes delincuenciales que ejercen control territorial en la zona.

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La Defensoría también señaló que persisten el reclutamiento y utilización de menores de edad, las restricciones a la movilidad y el incremento de la violencia en la zona, por lo que insistió en reforzar las acciones institucionales de prevención y protección.

Según Indepaz, entre los grupos armados y organizaciones criminales que tienen presencia en el área figuran el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, además de las bandas denominadas La Cordillera, La Oficina y Los Rolos. EFE

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