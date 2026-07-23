Orsi anuncia adaptación de protocolos para afrontar el fenómeno de El Niño

Montevideo, 23 jul (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció este jueves que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) adaptará sus protocolos ante la llegada de El Niño, luego de que informes meteorológicos advirtieran que dicho fenómeno provocará inundaciones.

"En julio hicimos el primer avance de lo que nos va a pasar ahora en primavera. Es verdad lo del fenómeno climático", advirtió el mandatario durante la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del Congreso de Intendentes.

Según Orsi, la historia muestra que "desde 1998 los distintos niños han golpeado de manera bastante parecida", que ha sido con lluvias.

"Sabemos, porque tenemos los informes de meteorología que se hicieron este mes, dónde va a pegar más, donde va a pegar menos", aseguró el mandatario y adelantó a los intendentes que el Sinae tomará la experiencia de los distintos gobiernos departamentales y se creará un "espacio de colectivización" para discutir las medidas preventivas.

PUBLICIDAD

El anuncio del mandatario tiene lugar en la misma semana en que el Gobierno declaró la emergencia granjera en el departamento (provincia) de Salto y comenzó a evaluar los daños de unas 300 hectáreas de cultivos afectadas por un temporal en el que falleció una persona.

En el último reporte de la mesa que monitorea la situación climática y sus perspectivas para el sector agropecuario se informó que "existe un elevado grado de certeza (entre el 60 % y el 80 %) de que el evento en el Océano Pacífico presente características de fuertes a muy fuertes", lo cual se traduciría "en precipitaciones por encima del promedio histórico, fundamentalmente en las regiones norte y noreste del país".

PUBLICIDAD

El fenómeno tendría mayor énfasis entre noviembre y diciembre de 2026 y abril de 2027. Además de lluvias, se esperan eventos puntuales de tormentas, vientos fuertes de corta duración y eventual caída de granizo.

Esta mesa está integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los institutos agropecuarios, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente. EFE