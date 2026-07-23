Pandillero de Barrio Azteca admite cargos por narcotráfico y triple asesinato en Juárez

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- Un miembro de la pandilla transfronteriza Barrio Azteca se declaró este jueves culpable de participar en una conspiración de narcotráfico, que derivó en el asesinato de una empleada del Consulado de EE. UU. en Juárez (México), su esposo y el marido de otra empleada de la sede diplomática en 2010.

Enrique Guajardo López, alias Kiki, de 59 años y originario de Juárez (México), se declaró culpable en un tribunal federal de El Paso (Texas) por cargos de conspiración para cometer asociación delictiva y de conspiración para distribuir e importar drogas.

PUBLICIDAD

López es uno de los 35 miembros y asociados de Barrio Azteca —una pandilla con base en Estados Unidos y México— acusados ​​por la presunta comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, incluido, extorsión, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y asesinato.

De los 35 acusados, 10 ciudadanos mexicanos, incluido López, fueron imputados por su participación en los asesinatos, ocurridos el 13 de marzo de 2010, de Leslie Ann Enríquez Catton (empleada del Consulado de EE. UU.), su esposo Arthur Redelfs y Jorge Alberto Salcido Ceniceros (marido de otra empleada del Consulado de EE. UU.).

PUBLICIDAD

Todos los acusados fueron detenidos y 30 se declararon culpables. Tres acusados ​​fueron condenados tras un juicio y uno se suicidó antes de que concluyera su proceso. Un acusado está pendiente de juicio, detalló el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

López, que participó en los asesinatos como vigilante, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.

La pandilla de Barrio Azteca surgió a finales de la década de 1980 y se expandió hasta convertirse en una organización criminal transnacional. Para comienzos de siglo formó una alianza en México con La Línea, grupo que formaba parte del Cártel de Juárez. EFE

PUBLICIDAD