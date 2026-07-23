Capturan en México a dos cabecillas de grupos criminales en Yucatán y Nayarit

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- Autoridades mexicanas arrestaron a dos cabecillas de dos organizaciones criminales, en diferentes acciones, en los estados de Yucatán (sureste) y Nayarit (noroeste).

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad mexicanas anunciaron el arresto de Héctor Manuel 'N' y Oscar 'N', ligados a los delitos de distribución de drogas, tráfico de armas, extorsión y homicidios.

Según fuentes de seguridad y medios locales, en la ciudad de Valladolid, Yucatán, agentes capturaron a Héctor Manuel Gil García, alias Kado o Cazador, uno de los principales líderes del grupo criminal Cártel de los Arellano Félix.

Señalaron que el presunto criminal coordinaba actividades delictivas, como extorsión, venta y distribución de drogas, en los municipios de Tijuana y Tecate, en la región de Valle de Guadalupe, así como en Ensenada, en el estado Baja California.

Además de sostener una constante disputa con grupos del Cártel de Sinaloa, facción de "Los Mayos", por el control de las rutas usadas para el trasiego de sustancias ilícitas hacía Estados Unidos.

Por su parte, Óscar Luna Colunga, alias Chino Payaso, fue detenido en Bahía de Banderas, Nayarit. Se le señala como líder delictivo de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, además de los estados de Jalisco y Nayarit.

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Chino Payaso es considerado responsable de impulsar actos de violencia y de ser el principal distribuidor de droga en Nuevo León (norte), mientras que su estructura también se dedicaría al tráfico de armas, al lavado de dinero y a atacar a agentes de la Fuerza Civil en 2025.

En los operativos en los dos estados participaron agentes de la secretaría de Marina (Semar), de la Defensa Nacional, de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha intensificado las labores de vigilancia y control para impedir el tráfico de estupefacientes, con un despliegue militar en varios estados del país y un refuerzo de las capacidades de las agencias de seguridad. EFE

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