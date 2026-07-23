Las crisis de seguridad alimentaria y nutrición infantil siguen en Gaza a pesar de mejoras

Roma, 23 jul (EFE).- Las seguridad alimentaria y la nutrición en Gaza siguen siendo frágiles a pesar de las mejoras derivadas por el mayor acceso a la asistencia humanitaria, según un nuevo análisis publicado este jueves por las agencias dedicadas a la alimentación de Naciones Unidas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) destacaron que las mejoras en los indicadores de seguridad alimentaria y nutrición demuestran la rapidez con la que pueden mejorar las condiciones cuando se amplían la respuesta humanitaria y la actividad comercial.

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Sin embargo, las agencias advirtieron de "que las familias en Gaza aún tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas y que las mejoras podrían revertirse rápidamente sin una ayuda humanitaria sostenida, la reactivación del sector privado, la financiación y la inversión en la recuperación".

Se estima que 1,4 millones de personas, el 67 % de la población de Gaza, se encuentran actualmente en situación de crisis o con niveles aún peores de inseguridad alimentaria aguda. Esta cifra representa una disminución con respecto a los 1,6 millones de personas, o el 77 % de la población, registrados a finales del año pasado.

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Se calcula además que 212.000 personas permanecen en situación de emergencia, muchas de ellas que viven en zonas cercanas a la línea controlada por el ejército israelí, donde el acceso a la ayuda y los servicios humanitarios sigue siendo especialmente difícil.

Se prevé que cuatro gobernaciones (Gaza del Norte, Gaza, Deir Al-Balah y Khan Younis) presenten niveles de desnutrición considerados de "alerta".

Desde que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025 se ha multiplicado la asistencia y sólo en mayo de este año, los paquetes de alimentos llegaron a alrededor de 1,5 millones de personas.

El apoyo nutricional llegó al 60 por ciento de los niños menores de 5 años, y también aumentó el acceso al tratamiento de la desnutrición aguda.

"La mejora general en las tasas de desnutrición se atribuye en gran medida a la rápida expansión de los programas de prevención nutricional, junto con un mayor acceso al tratamiento para la desnutrición grave y moderada. Estos avances dependen en gran medida de la asistencia humanitaria sostenida y se han producido a pesar de la continua escasez de alimentos nutritivos, los brotes recurrentes de enfermedades, el acceso limitado a agua potable y saneamiento, y el casi colapso de los medios de subsistencia", explicaron las citadas agencias de la ONU.

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Se prevé que unos 74 000 niños aún necesiten tratamiento para la desnutrición aguda durante el próximo año, y que aproximadamente 25 000 mujeres embarazadas y lactantes requieran apoyo nutricional en el mismo período.

"La seguridad alimentaria en Gaza no podrá recuperarse a menos que se reactive la producción local de alimentos y los agricultores, pastores, pescadores y demás productores puedan reconstruir sus medios de subsistencia", declaró el director general de la FAO, Qu Dongyu.

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Mientras que la directora de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que "La desnutrición aguda ha disminuido, pero muchos niños siguen pasando hambre, y algunos quizás nunca se recuperen por completo de la falta prolongada de una nutrición adecuada”.

"Se han logrado avances en materia de seguridad alimentaria en Gaza, pero son frágiles y pueden revertirse fácilmente", señaló Carl Skau, director interino del PMA. EFE