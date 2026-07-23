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La Comunidad pide al Estado la declaración de la situación operativa 3 del Plan Infoma

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La Comunidad de Madrid solicita al Estado la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma) ante los tres incendios simultáneos fuera de capacidad de extinción, que afectan tanto a la región, Castilla-La Mancha y Castilla León.

Los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción", ha informado la Comunidad sobre una situación que afecta a "la seguridad de mas de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados".

En estos momentos trabajan dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias "para poder salvar vidas y bienes", en palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

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