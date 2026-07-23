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Jon Martín extiende su contrato con la Real Sociedad hasta 2032

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El central español Jon Martín extendió este jueves su contrato con la Real Sociedad hasta 2032, después de consolidarse en el primer equipo desde la temporada 2024-25, y reconoció que tiene varios referentes en el vestuario como Igor Zubeldia, Mikel Oyarzabal o Ander Barrenetxea de los que intenta aprender "lo máximo", según ha comunicado el club 'txuri-urdin'.

Martín, de 20 años, representa el "presente y el futuro" de la Real Sociedad, convirtiéndose en un jugador fijo en las alineaciones y un pilar básico en la zaga del equipo. "Su irrupción en la élite ha sido brillante y, además, lo mejor está por llegar", añadió el anuncio.

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El de Lasarte-Oria se mostró "muy feliz" por esta noticia porque considera que la Real Sociedad se lo ha dado "todo". "Mikel Oyarzabal, Igor Zubeldia o Ander Barrenetxea son ejemplos para mí e intento aprender de ellos lo máximo posible", reconoció en una entrevista para la televisión del club.

El joven central debutó con la Real Sociedad el pasado 19 de mayo de 2024 con 18 años y desde entonces se ha consolidado en el primer equipo, disputando 50 partidos y anotando dos goles. Fue un futbolista importante y trascendente para la consecución de la Copa del Rey 2026 frente al Atlético de Madrid. Además, es internacional Sub-21, con la que ha disputado cuatro partidos.

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