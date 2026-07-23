Zelenski dice que le propuso a Fédorov ser viceprimer ministro de Innovación Militar

Kiev, 23 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló este jueves que la última de las propuestas que le ha hecho al exministro de Defensa Mijailo Fédorov para reintegrarlo en el Ejecutivo es que acepte el cargo de viceprimer ministro para la Innovación Militar.

En una rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, Zelenski dijo que Fedorov "está en el equipo. Le he propuesto varios puestos”.

Asimismo, Zelenski explicó que el último cargo de nueva creación que le ha ofrecido a Fédorov tendría como misión coordinar asuntos de innovación militar entre el Ejército, el Ministerio de Defensa y el presidente.

Zelenski no reveló la respuesta de Fédorov, que en un primer momento rechazó pasar a ser asesor del presidente y ahora se mantiene en silencio sobre los cargos que se le han ofrecido en el Gobierno.

La decisión de Zelenski de prescindir la semana pasada de Fédorov provocó protestas en las calles y muchas reacciones negativas hacia el presidente.

Fédorov atribuyó su salida del cargo a un conflicto con el entonces jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, que acabó siendo cesado por Zelenski esta semana por la presión popular.

El exministro de Defensa ha celebrado en sus redes sociales el reemplazo de Sirski por Mijailo Drapati, un general joven considerado un reformista al igual que Fédorov, pero no ha dado señales de estar dispuesto a ocupar una posición distinta a la que desempeñaba.

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Zelenski ha nombrado nuevo ministro de Defensa Yevguén Jmara, que hasta ahora dirigía el grupo de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). EFE