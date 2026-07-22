Misa Rodríguez ficha por el Arsenal y Alba Redondo por la Juventus tras dejar el Real Madrid

La portera internacional española Misa Rodríguez y la delantera internacional Alba Redondo iniciarán una nueva etapa en el fútbol europeo tras confirmarse este miércoles sus respectivos fichajes por el Arsenal inglés y la Juventus italiana, después de finalizar ambas su vinculación con el Real Madrid Femenino.

El Arsenal anunció la incorporación de Misa Rodríguez, de 27 años, que firma en propiedad con el campeón de Europa de 2025 tras poner fin a seis temporadas en el conjunto blanco. "Estoy muy orgullosa de unirme a este gran club. El Arsenal es uno de los mejores clubes del mundo y estoy muy ilusionada por formar parte del equipo y afrontar este nuevo reto. Quiero ayudar a competir por títulos y seguir haciendo historia junto a nuestra afición", señaló la guardameta.

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Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Misa se formó en el CD Femarguín antes de pasar por el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. En 2020 se convirtió en uno de los primeros fichajes de la historia del Real Madrid Femenino y conquistó el Trofeo Zamora en su primera temporada, galardón que repitió en la campaña 2022-23. Además, fue nombrada capitana en 2025 y se despide del club blanco como la futbolista con más partidos disputados en su historia, con 215 encuentros.

Internacional absoluta desde 2021, Misa suma 24 partidos con España y formó parte de la selección campeona del mundo en 2023, siendo titular en los tres encuentros de la fase de grupos, además de conquistar la Liga de Naciones en 2024. En el Arsenal se encontrará con su compañera de selección Ona Batlle, que regresa a Inglaterra --jugó en el United en el pasado-- tras su exitoso paso por el Barça Femení.

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Por su parte, la Juventus confirmó el fichaje de Alba Redondo hasta el 30 de junio de 2028. La delantera albaceteña, de 29 años, afrontará así la primera experiencia de su carrera fuera del fútbol español tras cerrar su etapa en el Real Madrid. "El proyecto que me presentaron es muy interesante y no tuve ninguna duda en venir aquí. Desde la primera videollamada me transmitieron mucho cariño y me hicieron sentir que me querían", afirmó.

La campeona del mundo explicó además que "la acogida ha sido magnífica, es como si nunca me hubiera ido de España" y desveló que habló con Estela Carbonell y Tatiana Pinto antes de tomar la decisión. "Me describieron a la Juventus como un club extremadamente profesional. Me aseguraron que me sentiría acogida y querida, como me ocurrió en el Levante. Ellas están muy felices aquí y yo también lo estoy por reencontrarme con ellas", añadió.

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Formada en el Fundación Albacete, Redondo se consolidó como una de las grandes goleadoras de la Liga F en el Levante, donde fue máxima anotadora del campeonato en la temporada 2022-23 con 27 tantos. En 2024 fichó por el Real Madrid, con el que firmó 28 goles en 69 partidos entre la Liga F y la Liga de Campeones, siendo además la máxima realizadora del equipo en la campaña 2024-25.