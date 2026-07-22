Las 'insurtechs' latinoamericanas captan 78,9 millones hasta junio y apuntan a un 2026 de "gran potencial"

El ecosistema 'insurtech' de Latinoamérica captó inversiones por 90 millones de dólares (78,9 millones de euros) durante el primer semestre del año y el número de firmas en activo alcanzó las 576, un 14% más que hace un año y récord desde 2023, al tiempo que se redujo al 7% la mortalidad de este tipo de compañías.

Según el informe 'Latam Insurtech Journey' elaborado por Digital Insurance Latam y patrocinado por Mapfre, el volumen levantado hasta junio fue el tercero más elevado para dicho periodo desde la pandemia. Además, de mantenerse el ritmo en la segunda mitad de 2026, podría cerrarse el ejercicio en cifras similares a las de 2025.

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"Este semestre marca un punto de inflexión [...]. La democratización de la IA es uno de los factores que explican esta tendencia [...] al transformar internamente las 'insurtechs', permitiéndoles mejorar su eficiencia y fortalecer su propuesta de valor", ha explicado el consejero delegado y fundador de Digital Insurance Latam, Hugues Bertin.

"Por otro, el sector asegurador tradicional también necesita evolucionar y colaborar con soluciones externas [...] que puedan implementarse rápidamente y generar impactos concretos", ha abundado.

En este sentido, actualmente existen 18 'insurtechs' especializadas en IA agéntica, una categoría prácticamente inexistente hace dos años y que está impulsando nuevas soluciones en la gestión de siniestros, la lucha contra el fraude, la suscripción o la atención al cliente.

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El crecimiento de las 'insurtechs' viene acompañado de una mejora de sus principales indicadores después de que nacieran 102 'startups' y desaparecieran 35 en los últimos doce meses, lo que situó la ratio de natalidad y mortalidad en un 3,5, la más alta de los últimos años.

Brasil continúa siendo el mayor mercado de Latinoamérica con 217 'insurtechs', seguido de México (150), Chile (112) y Argentina (110). Asimismo, se registraron "fuertes avances" en otros lugares, como Uruguay (39%), Centroamérica (29%) o Colombia (20%).

El 19,7% de las 'insurtechs' operan en varios países latinoamericanos o proceden de fuera de la región. Sin embargo, el informe ha destacado que dicho nivel, pese a ser "alto", "solo creció un 7%".

"No es que las 'insurtechs' no se internacionalicen, es que cada vez nacen más locales y, tarde o temprano, también se internacionalizan. Este es un indicador de 'buena salud' del ecosistema, ya que la probabilidad de desaparición de una 'insurtech' que opera en un solo país es ahora cuatro veces mayor", ha sostenido Bertin.

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El índice de atracción de compañías extranjeras es del 33%, un 3% más que el 31,9% de julio de 2025. Esto significa que, de media, tres de cada diez 'insurtechs' en un mercado son extranjeras, con especial incidencia en Perú (32%), Colombia (53%) y México (42%).

"La fortaleza del sector [...] posiciona 2026 como un año de gran potencial. [...] Tendencias como la IA agéntica, el desarrollo de Life & Care [vida y cuidados] o los nuevos modelos de distribución están impulsando una nueva etapa de innovación aseguradora en la región", ha resumido el jefe de inversiones y 'scouting' en innovación corporativa de Mapfre, Carlos Cendra.

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LOS SEGMENTOS DE MOVILIDAD Y VIDA LIDERAN

El estudio ha subrayado que la movilidad repitió como principal segmento 'insurtech' de Latinoamérica, con 211 'startups' que representaron el 37% del total. Dentro de este ámbito, cobraron protagonismo los modelos de distribución digital, los 'brokers' especializados o las soluciones telemáticas.

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Por su parte, el 'Life & Care' se ha consolidado como "uno de los grandes motores" del sector con 151 'insurtechs', o el 26% del combinado regional. Esta división concentró el 76% de los 90 millones de dólares captados durante el primer semestre del año.

También hubo avances en nuevas categorías vinculadas a la IA, el fraude, los datos, el 'pricing' o la suscripción, así como en las plataformas para corredores e intermediarios, uno de los segmentos que más ha evolucionado durante el último año.

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EQUILIBRIO ENTRE HABILITADORAS Y DISTRIBUIDORAS

El 48% de las 'insurtechs' latinoamericanas están enfocadas en la distribución y el 52% restante son habilitadoras o 'enablers'. La mayoría de las distribuidoras se concentran en líneas personales de coche y hogar, con modelos de 'Broker' y agentes generales de manejo (MGAs) representando un 40%.

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Una parte importante de la intermediación digital (D2C) ha migrado hacia el modelo 'business to business to consumers' (B2B2C) para proveer a las plataformas de distribución. Es más, ya han surgido actores 100% digitales.

En lo referente a las habilitadoras, los agentes de IA (6%) y la categoría de fraude, datos, 'pricing', riesgos y suscripción (7%) se perfilaron como los elementos de mayor dinamismo. No obstante, la mayor parte aún se siguen concentrando en soluciones de digitalización de la intermediación tradicional, con un 18%.

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