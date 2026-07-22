Julia Janeiro, más habladora y simpática que nunca: de las críticas por comprarse un piso, a su relación con sus padres

En el ojo del huracán mediático desde que hace varios meses decidió dar el salto a la fama y conceder su primera exclusiva después de años defendiendo su derecho a ser anónima, Julia Janeiro se encuentra cada vez más cómoda ante las cámaras y, después de las críticas que ha recibido por comprarse un piso en Madrid -un ático en una exclusiva urbanización valorado en más de 600.000 euros- ha decidido romper su silencio y mostrar su cara más simpática y amable en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, sincerándose sobre cómo lleva la popularidad y la expectación que despierta cada uno de sus movimientos, por qué ahora y no antes lo de ser personaje público, y cómo es la relación que tiene con sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Así, después de revelar que este verano sus planes pasan por "trabajo, mucho trabajo" y no tendrá demasiado tiempo para vacaciones ni para realizar ninguna escapada a algún destino paradisíaco aunque sí sacará hueco para visitar a su familia en Arcos de la Frontera, ha reconocido que está "muy bien, muy contenta" por tener ya su propio hogar en la capital.

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Respecto a las críticas y los comentarios que cuestionan cómo a sus 23 años y con el grave problema de acceso a la vivienda que hay en España sobre todo entre los más jóvenes, Juls ha expresado que "ya hablaré de eso. De momento no quiero. No les voy a dar nada, no. No, no, no, no. Ya si en algún momento tengo que hablar, ya lo haré cuando me apetezca y cuando sienta que sea el momento y ya está. Ahora mismo no quiero dedicarle tiempo a esa gente y ya está"."Peor sería que no me la comprara digo yo, tal y como está la situación" ha afirmado rotunda, dejando claro que está orgullosa de que sus padres la hayan ayudado "como cualquier padre haría digo yo".

Además, justo después de acudir con Jesulín al despacho de un notario en Madrid para firmar la compra de su primera casa, el torero y María José Campanario sorprendían a su hija con el primer regalo para su nuevo hogar, un robot de cocina multifunción con el que está encantada, como ha confesado con una gran sonrisa: "¿Lo has visto? ¿Te ha gustado? Ay, cariño, yo espero poderme hacer unas carrilleras ahí pronto, que todavía no lo estrenado".

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Y ante la sorpresa (y alegría) de la reportera al ver que Julia ha mostrado su faceta más desconocida, ha asegurado entre risas que "yo tengo un arte que todavía no se ha mostrado en cámara". "A mí no me saquéis fea. Oye, siempre me sacáis fea, eh. Me parece fatal. O sea, hombre, cariño, siempre me sacáis unas fotos horrorosas. Eso no os lo voy a perdonar" ha bromeado.

Después de pasar momentos muy delicados en los que incluso acudió a la Justicia para ser anónima a pesar de la fama de sus padres, la influencer desvela que "estoy en uno de los momentos más felices de mi vida. O sea, no tengo quejas ahora mismo". "Todo llega, con esfuerzo y con ayuda sobre todo aunque no ha sido fácil" ha admitido. "En su momento no quise, es totalmente respetable, no me sentía preparada, sobre todo me quería dedicar a mis estudios y a graduarme y tenía otras prioridades. Entonces ahora, no sé, he dado el salto y ya está, no pasa nada" se ha sincerado.

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Ha sido entonces cuando ha abierto su corazón sobre la especial relación que tiene con Jesús y María José, que acaba de comenzar las grabaciones del talent de TVE 'Hasta el fin del mundo' y a la que ha apoyado sin disimular su inmenso orgullo: "Hombre, vamos. Con mi madre al fin del mundo muero y mato por ella. Mato por ella, y por mi padre también" ha asegurado emocionada.

Se rumorea que al volver del programa sus padres podrían darse de nuevo el 'sí quiero' 24 años después de su primera boda. "Bueno, esa noticia no te la puedo dar yo. Que la den ellos" ha respondido Julia, confesando que aunque "a mi madre la vamos a echar de menos todos y ella a nosotros también, yo ya le he dicho que con ella voy hasta el fin del mundo y más allá".

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Soltera y sin compromiso, la joven ha revelado con una gran sonrisa que "estoy abierta a todo siempre. Abierta al amor, a la felicidad, a todo". "Y pronto habrá novedades. Ya me conoceréis, siempre intento dar lo mejor de mí" ha adelantado misteriosa.