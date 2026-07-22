Sheinbaum confirma reunión con Jamieson Greer este jueves en Ciudad de México

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que recibirá el jueves en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El jueves voy a recibir al embajador (representante comercial) en Palacio Nacional. En la mañana. Todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa diaria desde Toluca, en el central Estado de México.

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Greer viajará a México de miércoles a viernes para participar en las negociaciones encabezadas por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, cuyos equipos técnicos iniciaron el martes los trabajos con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Las reuniones se desarrollarán hasta el jueves 23 de julio en Ciudad de México y abordarán asuntos como los aranceles al acero, el aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, los temas laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

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Al ser cuestionada sobre la posibilidad de nuevos gravámenes estadounidenses contra México, Sheinbaum explicó que su Gobierno espera la decisión de Washington después de presentar sus argumentos para evitar mayores cargas comerciales.

“Bueno, vamos a esperar, pero esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301, es el esquema de sanción. Tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente (Donald) Trump”, señaló.

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La mandataria recordó que México quedó fuera inicialmente de los llamados aranceles recíprocos anunciados por el presidente estadounidense, debido a que Washington ya aplicaba gravámenes a los productos mexicanos que no cumplen con las reglas del acuerdo comercial norteamericano.

“Si recuerdan fue el tema de aranceles recíprocos. En esos aranceles recíprocos México no estaba porque previamente se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial”, afirmó.

Sheinbaum añadió que la Secretaría de Economía participó la semana pasada en una audiencia para exponer las razones por las que Estados Unidos no debería imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos.

“Estamos esperando. Tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, indicó.

La tercera ronda es la primera desde que Estados Unidos rechazó extender el T-MEC por otros 16 años y activó un esquema de evaluaciones anuales hasta 2036.

El Gobierno mexicano busca que esas revisiones funcionen como una comprobación del cumplimiento de los compromisos y no como renegociaciones completas cada año, además de conservar la ventaja arancelaria que permite que cerca del 85 % de sus exportaciones entre sin gravámenes al mercado estadounidense.

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En la ronda anterior, celebrada del 15 al 17 de junio en Washington, ambos países avanzaron en reglas de origen y seguridad económica, y abrieron discusiones sobre agricultura, trabajo y medioambiente. EFE

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