Agencias

Inés García, novia de Lamine Yamal, víctima de una suplantación de identidad. No escribió su comunicado viral

Guardar
Google icon

A primera hora de este martes la novia de Lamine Yamal, Inés García, emitía supuestamente a través de su cuenta verificada de 'X' (anteriormente Twitter) un contundente comunicado en respuesta a las críticas que recibió tras la victoria de la Selección Española en el Mundial de Fútbol frente a Argentina por la falta de entusiasmo con la que el futbolista habría celebrado el título con la influencer a diferencia de la atención que en cambio sí habría prestado a su madre Sheila Ebana, a su hermanito Keyne y a otros familiares.

Una actitud que desataba los rumores de crisis en la pareja y los ataques a la joven andaluza, que dolida emitía (de nuevo, supuestamente) un comunicado urgente defendiéndose y pidiendo respeto porque, "detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar en una relación". "No le he quitado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida" añadía, asegurando que "no busco perjudicar ni hacer sentir mal a nadie con lo que subo".

PUBLICIDAD

Un texto que rápidamente se convertía en viral acumulando miles de visualizaciones, y del que se hacían eco numerosos medios de comunicación, entre ellos Chance, y que ha resultado ser falso, ya que Inés ha sido víctima de una suplantación de identidad. Ante la magnitud que estaba tomando este asunto, tanto la novia de Yamal como su representante han tomado la palabra para negar que sea la autora del mensaje porque, como han revelado, no tiene perfil en 'X' y alguien -que ha conseguido la verificación de la red social de Elon Musk- se ha hecho pasar por ella.

"Mis únicas cuentas oficiales son esta en Instagram e @inesitii en TikTok, el resto es falso. Así como toda información que publican cuentas que no son mías. Ya dije que no tenía Twitter" ha aclarado en una historia compartida en Instagram -donde ha pasado de los 90.000 seguidores que tenía cuando empezó con la estrella de la Selección a 3,5 millones durante el Mundial-, dejando claro que no ha sido ella la que ha estallado ante las críticas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sirski reivindica su labor al frente del Ejército ucraniano tras cese por Zelenski

Infobae

Al menos 189 niños han muerto por el ébola en la RD del Congo, alerta Save the Children

Infobae

Francia crea inmobiliaria estatal para reducir un 25 % el patrimonio público antes de 2032

Infobae

Presidente libanés afirma que el Líbano solo será seguro con "un solo Estado y Ejército"

Infobae

Al menos 21 civiles muertos en ataque de paramilitares contra una fuente de agua en Sudán

Infobae