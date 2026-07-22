El país insular de Nauru abrirá una embajada en Jerusalén, anuncia Israel

Jerusalén, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Nauru abrirá una embajada en Jerusalén, anunció este miércoles el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien aseguró que este país insular del Pacífico se convertiría así en el décimo Estado con representación diplomática en la ciudad.

Según un comunicado publicado en sus canales, la decisión fue adoptada por el gabinete de este Estado de Micronesia tras un acuerdo alcanzado entre Saar y el vicepresidente y ministro de Exteriores nauruano, Lionel Aingimea, durante una reunión celebrada el pasado junio en Fiyi.

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El ministro israelí indicó que la nueva embajada abrirá "en los próximos meses" y destacó que Nauru reconoció a Jerusalén como capital israelí en 2019. Además, señaló que el país insular ha respaldado reiteradamente a Israel en la ONU y presentó un escrito de apoyo a favor del Estado israelí ante la Corte Internacional de Justicia en el caso relacionado con la guerra en Gaza.

El anuncio se produce una semana después de que Saar afirmara además que el próximo Gobierno de Colombia trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y restablecerá plenamente las relaciones diplomáticas con Israel.

Aunque Israel considera Jerusalén su capital única e indivisible desde la anexión de la parte oriental de la ciudad tras la guerra de 1967, esa soberanía no está reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, por lo que la mayoría de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv.

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En la actualidad, solo siete naciones tienen su embajada en Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi. A ellos se suma Somalilandia, un territorio cuya independencia no cuenta con reconocimiento internacional generalizado. EFE