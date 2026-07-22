Un incendio en el sureste francés queda controlado tras arrasar 2.550 hectáreas en un día

París, 22 jul (EFE).- El incendio forestal declarado el martes en el departamento francés de Var, en el sureste del país, ha quedado controlado este miércoles tras calcinar unas 2.550 hectáreas, aunque los servicios de emergencia mantienen un amplio despliegue ante la persistencia de numerosos focos activos dentro del perímetro.

El fuego se originó hacia el mediodía del martes en un campo del municipio de Pontevès y se propagó con gran rapidez por el macizo de Gros Bessillon, en el interior de Var.

El comandante de los bomberos del departamento, Eric Grohin, explicó este miércoles que el incendio permanece contenido dentro de su perímetro, si bien advirtió de que todavía existen múltiples puntos calientes y llamas activas en distintos sectores, por lo que las labores de extinción continuarán con máxima vigilancia.

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Para reforzar el operativo, las autoridades desplegarán dos aviones anfibios Canadair y dos aeronaves Dash, que se sumarán a los equipos terrestres.

Según la prefectura, más de 2.300 hogares permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en la localidad de Cotignac, como consecuencia del incendio.

En las próximas horas, los efectivos se centrarán en consolidar el perímetro y extinguir el mayor número posible de focos mientras las condiciones meteorológicas resulten favorables.

En el operativo participan unos 900 bomberos, 350 vehículos y 60 gendarmes.

Antes de que las operaciones aéreas se suspendieran durante la noche por la falta de visibilidad, los medios aéreos realizaron más de un centenar de descargas de agua. Durante la jornada del martes intervinieron ocho aviones Canadair, dos aeronaves Dash y cuatro helicópteros bombarderos de agua.

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Francia mantiene un elevado nivel de alerta por incendios forestales debido a las altas temperaturas y la sequía, con cerca de un tercio de los departamentos metropolitanos bajo riesgo.

Desde comienzos de año, el país ha registrado cerca de 40.000 hectáreas calcinadas, una cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025.

Hasta el momento, han sido arrestadas 111 personas sospechosas de estar implicadas en los incendios forestales y han fallecido tres bomberos.

Después de tres olas de calor, entre las que la de finales de junio fue inédita por su intensidad, Francia registró violentos fuegos también en Perpiñán y en los departamentos de Drome e Indre.

A mediados de este mes, ardió el 10 % del bosque de Fontainebleau, al sureste de París y considerado una de las joyas naturales de Francia por haber sido histórico coto de caza de la monarquía francesa y albergar robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna. EFE

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