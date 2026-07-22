Presidente libanés afirma que el Líbano solo será seguro con "un solo Estado y Ejército"

Beirut, 22 jul (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó que el país solo podrá alcanzar la seguridad y la unidad si existe "un solo Estado y un solo ejército" que proteja a todos los ciudadanos, y sostuvo que el desarme de Hizbulá será posible si se dan las condiciones políticas y de seguridad necesarias, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Aoun realizó estas declaraciones durante una cena en Washington ofrecida anoche en su honor por la embajadora libanesa en EE.UU., Hamada Mouawad, con la asistencia de miembros del Congreso de Estados Unidos, responsables de la Administración estadounidense y la delegación oficial que acompaña al mandatario, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

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Durante su intervención, el jefe del Estado aseguró que "el Líbano no puede ser seguro ni estar unido a menos que sea un solo Estado con un solo ejército que proteja a todos los libaneses sin discriminación".

Asimismo, defendió el modelo de convivencia libanés y afirmó que "merece protección no solo por el bien del Líbano, sino también por el de la región", al considerar que se fundamenta en los mismos principios sobre los que se construyó Estados Unidos.

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En relación con Hizbulá, Aoun señaló que su desarme puede lograrse "si son honestos sobre lo que realmente se necesita", y enumeró como condiciones el fin de la ocupación israelí en el sur del Líbano, que el Ejército libanés asuma el control total del territorio y la puesta en marcha de un programa de reconstrucción gestionado exclusivamente por el Estado.

En la jornada de ayer, Aoun se reunió en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó estar dispuesto a dialogar con el grupo chií Hizbulá si así se lo solicita oficialmente el mandatario libanés.

Asimismo, en la víspera, el Ejército libanés se desplegó en la localidad de Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas incluidas en el acuerdo de repliegue entre Israel y el Líbano, donde las fuerzas libanesas denunciaron que las tropas israelíes dispararon en las proximidades de sus unidades durante la operación.

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Israel confirmó posteriormente los disparos, aunque aseguró que se trató únicamente de "tiros de advertencia al aire" después de que militares libaneses, acompañados por un vehículo de ingenieros, penetraran unos 150 metros más allá de la zona de repliegue establecida.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de "seguridad plena y efectiva" en lo que se ha denominado como "zonas piloto", de donde las tropas israelíes se irán replegando "gradualmente" tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.

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Sin embargo, la retirada israelí estará condicionada al "desarme exitoso de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura en esas zonas", en referencia al grupo chií libanés, según el texto del acuerdo. EFE