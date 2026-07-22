España estrenará su segunda estrella en el inicio de la Liga de Naciones contra Inglaterra

Madrid, 22 jul (EFE).- La selección española de fútbol, vigente campeona del mundo, estrenará su segunda estrella en la camiseta en su primer partido de la próxima la Liga de Naciones, contra Inglaterra el 26 de septiembre.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el equipo dirigido por Luis de la Fuente quedó encuadrado en el grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y República Checa.

La Roja debutará en la competición el próximo 26 de septiembre en el estadio de Wembley ante Inglaterra y, ya en España, primero jugará el 29 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante Croacia y el 3 de octubre lo hará en Oviedo, en el Nuevo Carlos Tartiere, contra la República Checa.

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A España, líder del ranking FIFA, le favorece el historial de enfrentamientos con croatas y checos. Contra Croacia, en once duelos, ha logrado siete victorias y ante la República Checa permanece invicta, con cinco triunfos y dos empates.

Contra la selección inglesa, España suma 11 victorias y 13 derrotas en 28 encuentros.