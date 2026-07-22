Astronautas españoles reclaman mayor acceso y autonomía para Europa en el espacio para ser menos dependientes de EEUU

Los astronautas españoles Sara García Alonso, Pablo Álvarez Fernández y Pedro Duque, han reclamado este miércoles que la Agencia Estatal Europea (ESA) debe ser más autónoma en los viajes el espacio exterior para no depender tanto de Estados Unidos y poder aportar más como socio en próximas misiones.

"Europa debería tener acceso al espacio y autonomía, no ser siempre tripulantes y también poder estar a los mandos", ha dicho este miércoles Sara García durante uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, donde han conversado los cosmonautas españoles junto a Miguel López Alegría, quien fuera el primer viajero al espacio nacido en España, aunque lo hizo en representación de EEUU.

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García Alonso, que es bióloga molecular, oncóloga, y también la primera mujer española seleccionada por la ESA para entrenar de manera oficial como astronauta, ha asegurado que "sería un cambio de paradigma" mientras que Álvarez Fernández, --el tercer astronauta español, aunque todavía no ha viajado al espacio-- ha mantenido que "es el momento de apostar por ello" y ha insistido en que Europa debe decidir de cara a 10 años si quieren "pilotar o ser pasajeros".

Además, ha coincidido con la visión del primer y único astronauta en representar a España y quien fuera también ministro de Ciencia, Pedro Duque, en que la independencia y la autonomía en el espacio no implica ir solos, sino que "es para ser mejores colaboradores" y poder aportar más a en próximas misiones espaciales, asumiendo que la colaboración internacional es "la base" de la ESA.

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Duque, de hecho, ha asumido que si Europa quiere ser un socio de mayor, es importante tener varios sistemas que se puedan emplear para una misma situación y ha recordado el fallido proyecto del transbordador espacial europeo conocido como 'Hermes', que fue definitivamente cancelado en 1992 y cuya cápsula sería de gran utilidad.

"Si lo que quieres es ser un socio que realmente aporte tienes que aportar capacidades más o menos parecidas a las de otros socios y, después, ya llegar a los acuerdos correspondientes", ha mantenido el exministro.

NUEVA ESTACIÓN ESPACIAL Y EMPRESA PRIVADA

Por su parte, Miguel López-Alegría, que actualmente trabaja en el sector privado, concretamente en la empresa aeroespacial Axiom Space tras dos décadas en la NASA, ha recordado que desde su compañía están elaborando una nueva estación comercial y privada que podrán usar la NASA y la ESA cuando se jubile la actual Estación Espacial Internacional (ISS), previsiblemente en 2030.

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En esta línea, el exastronauta de la NASA ha hecho hincapié en que Axiom llevó a cabo la primera misión operada por empresas privadas en visitar la ISS, en la que él fue comandante. Fue en 2022, en una nave de la empresa del magnate estadounidense Elon Musk, 'Space X'.

Además, ha recalcado que en la misión lunar Artemis III, prevista para 2027, los cosmonautas utilizarán un traje realizado por su empresa: el 'AxEMU' (Axiom Extravehicular Mobility Unit), en el que Axiom Space ha colaborado con la firma de moda de lujo Prada.

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COMUNICACIÓN DEL ESPACIO EN ESPAÑA

Durante la charla, también se ha debatido sobre la comunicación científica y espacial en España y sobre cómo convencer a la sociedad española de la importancia del espacio en la vida cotidiana.

Al respecto, García Alonso se ha mostrado crítica tanto con científicos como con el sector aeroespacial y ha sostenido que "los profesionales tienen que comunicar para que se entienda" y "no dejarlo en manos de 'youtubers'", apelando también a la necesidad de dar a conocer biografías e historias personales, con sus "particularidades", de personas e iconos que se dedican a ello.

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Álvarez Fernández, por su parte, ha indicado que el sector falla al comunicar que el espacio hoy en día es "una estructura básica más" para el día a día y no "un lujo", sino "una necesidad".